Guardiola: "M'estic acostant al final de la meva carrera"

Pep Guardiola ha sorprès en assegurar que s'estava "acostant" al final de la seva carrera com a entrenador. En una entrevista a la cadena nord-americana NBC, el de Santpedor ha estat contundent en afirmar que: "no estaré a la banqueta fins als 60 o 65 anys".

"Estaré a Manchester les properes tres temporades o potser més, però m'estic acostant al final de la meva carrera. D'això n'estic segur. Noto que la fase que porta al meu comiat, que aquest procés ja ha començat", ha dit l'entrenador.

Guardiola té actualment 45 anys i, per tant, la resposta és ambigua, però prou contundent com per tenir-se en compte.

"És difícil entendre les normes que hi ha a Anglaterra"

Tot i guanyar per 2-1 al Burnley, Pep Guardiola ha acabat molt descontent per l'actuació arbitral. "És difícil entendre les normes que hi ha a Anglaterra", ha dit el tècnic del Manchester City.

"Som l'equip que té més possessió de la pilota, però rebem expulsions constantment. És difícil entendre les regles que hi ha a Anglaterra", ha dit Guardiola, crispat amb la vermella que ha vist Fernandinho o, més tard, amb el gol del Burnley.

"Són normes especials que estem mirant d'entendre. A qualsevol lloc del món, tocar el porter a l'àrea petita és falta. Aquí, no. Per descomptat que les interpretacions són diferents. Era falta a Bravo en el 2-1".

Després de perdre contra el Liverpool, el City ha derrotat el Burnely (2-1) a casa i es manté en les posicions de Champions de la Premier. Això sí, a set punts del Chelsea, actual líder i que té un partit pendent.