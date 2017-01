"No podia defensar el que no crec": Jesús García Pitarch deixa el València

L'exdirector esportiu del València, Jesús García Pitarch, ha explicat en roda de premsa que la seva decisió de dimitir del seu càrrec es deu al fet que no podia "seguir defensant" el que no creu.

"Ha estat una decisió molt dura per sentiment i perquè és el meu club, però està molt meditada des d'abans de la dimissió de Cesare Prandelli. He comès errors, però el més important és no haver marxat abans", ha indicat.

García Pitarch ha reconegut que es va sentir "com un paraigua" al club i que només la il·lusió de poder canviar les coses al València el va portar a no haver-se anat abans. Ha recordat que en la primera reunió amb la presidenta Layhhon Chan li va dir que podia acceptar el repte de ser director esportiu, "però que si volien un paraigua no anava a funcionar perquè calia prendre moltes mesures i decisions".

"Em va preguntar la meva opinió de Jaume Ortí i li vaig dir que em semblava fenomenal recuperar a persones del valencianisme i el s'aproximessin als seus aficionats. La realitat és que onze mesos després s'ha trencat el paraigua i no hi ha canvi ni en l'estructura ni en el club", ha afegit.