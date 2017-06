Jordi Cruyff, nou entrenador del Maccabi Tel Aviv

Jordi Cruyff s'ha convertit en el nou entrenador del Maccabi Tel Aviv, segons han informat el club israelià i el mateix exjugador. Director esportiu del Maccabi des de fa cinc anys, ha acceptat donar el pas a la banqueta. "Ha arribat l'hora de canviar i, des d'avui, he acceptat el repte de ser l'entrenador del primer equip", ha assenyalat al seu compte de Twitter.

Con el apoyo de nuestra afición y del club seremos más fuertes. ¡Muchas gracias a todos! #UnitedWeAreStrong #YallaMaccabi (3/3) — Jordi Cruyff (@JordiCruyff) 14 de juny de 2017

Mitch Goldhar, propietari del club, va anunciar a través del web el nomenament de Jordi Cruyff amb caràcter immediat. "Es que en Jordi té un gran sentit de la responsabilitat com a estendard del nom Cruyff, que és sinònim de tants èxits en el futbol", ha assenyalat.

"Estic segur que el Johan estaria molt emocionat de veure el Jordi assumir el càrrec d'entrenador d'aquest històric club" Mitch Goldhar Propietari del Maccabi Tel Aviv

"Com ell, sento que aquest és el moment adequat per fer aquest pas. He tingut l'honor de conèixer Johan Cruyff i veure com d'orgullós estava del seu fill. Estic segur que el Johan estaria molt emocionat de veure el Jordi assumir el càrrec d'entrenador d'aquest històric club. Amb el suport de tota l'organització i dels nostres seguidors, el Jordi arribarà als resultats i a l'estil de joc que compleix amb el que espero", ha afirmat el mandatari.

Mentrestant, el nou tècnic del Maccabi ha apuntat que està " feliç i emocionat" d'aquest nomenament i que és "conscient de les expectatives del propietari i dels aficionats".

Com a jugador, Jordi Cruyff es va formar al planter de l' Ajax i del Barça, al primer equip hi va arribar i va jugar entre 1993 i 1996. Posteriorment va militar al Manchester United (1996-2000), Celta, Alabès, Espanyol, Metalurg Donetsk ucraïnès i Valletta maltès.