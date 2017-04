El Juventus empata en el retorn d'Higuaín a San Paolo (1-1)

El Juventus ha sumat un punt aquesta nit en la seva visita a Nàpols (1-1). En un partit travat, amb ocasions de gol constants de la banda local, el protagonisme ha estat per a Gonzalo Higuaín. El davanter argentí tornava per primer cop a San Paolo amb la samarreta blanc-i-negra des que aquest estiu va deixar l'equip napolità per la Vecchia Signora. Com s'esperava, l'estadi ha rebut el davanter amb una escridassada monumental, insults i pancartes amb el número 71, la figura de 'l'home de merda', segons el llibre local de la 'smorfia'.

540x306 Gonzalo Higuain abans d'enfrontar-se al Nàpols / EFE Gonzalo Higuain abans d'enfrontar-se al Nàpols / EFE

A la gespa, Higuaín no ha tingut el seu millor dia, en la línia del vigent campió de la Sèrie A. El rival del Barça als quarts de final de la Lliga de Campions no ha controlat el duel i ha hagut d'aplicar-se en defensa per poder puntuar. El Nàpols ha estat superior, sempre amb la pilota en el seu poder. La possessió s'ha traduït en ocasions de gol, sempre liderades per Lorenzo Insigne, un jugador diferent.

El Juventus, amb molta pólvora ofensiva, però, ha obert el marcador al minut 4 gràcies a una bona combinació col·lectiva que ha culminat Sami Khedira. Després de molts intents, Marek Hamsik ha fet el definitiu 1-1 que no canvia la situació dels dos equips a la classificació general. L'un segueix fent camí cap a un nou títol domèstic. L'altre, sempre amb ganes de fer bon futbol, és tercer des de fa moltes jornades.