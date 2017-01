"El KO a la Copa torna a convertir el gran somni de Florentino, el triplet, en el seu recorrent malson": el recull d'opinions

Aquestes són les frases més destacades d'alguns dels articles d'opinió que publica la premsa esportiva d'aquest dijous, amb l'eliminació del Reial Madrid de la Copa del Rei com a protagonista.

Lluís Mascaró, a 'Sport': "El KO a la Copa torna a convertir el gran somni de Florentino, el triplet, en el seu recorrent malson. El Barça de llegenda segueix inabastable per a un Madrid acomplexat en els últims anys pels títols blaugranes"

Carme Barceló, a 'Sport': "Encadenar resultats positius va servir per tapar moltes mancances, per seguir alabant la figura d'un The Best que només brilla davant dels focus o per abraçar el cap de Ramos en el minut 93 que els ha salvat tants cops els mobles"

Josep M. Artells, a 'Mundo Deportivo': "El Madrid fa temps que es sosté pel marcador, efectivament, però l'acompanya la ficció. Durant el període de Zizou ha abundat la crítica per no posseir un estil propi, fiant-ho tot a la BBC"

José Vicente Hernáez, a 'Marca': "Un partit més, Benzema ni va ser-hi ni se l'esperava, cosa que és extensible a Morata. [...] A Cristiano se li pot perdonar no estar bé, però als altres no. Si no ho estan després de tantes oportunitats, cal canviar-los. A veure si al final vindrà el llop"

Marcos López, a 'Marca': "El Madrid no va poder amb el seu destí i el Celta va competir com un equip campió. La lluita es va imposar a la clarividència i els errors no forçats van marcar el vencedor. El Celta passa el tall. Saben, volen i poden. Uns i altres"

Carlos Carpio, a 'Marca': "El Madrid afronta el tram decisiu de la temporada en un moment de dubtes i afectat per les lesions. Els seus aficionats haurien de recapacitar i decidir si s'alineen amb l'equip per animar-lo o si a la primera adversitat es col·loquen al davant com un rival més que cal superar"

Alfredo Relaño, a 'As': "Aquest cop no se li podrà retreure res al Madrid. Va caure dempeus. Va sortir molt solvent, amo del camp i de la pilota i esborrant a la pràctica a un Celta a què es veia insegur en tot. [...] Benzema i Asensio van aportar poc. Cristiano, tot i disminuït respecte al que va ser, segueix sent la gran basa de perill de l'equip"

Tomás Roncero, a 'As': "S'ha acabat. El Madrid va morir dempeus i va lluitar fins al final, però no oblidem que l'eliminatòria es va llençar al Bernabéu. Ahir ja era tard"