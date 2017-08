Kiko Olivas es desvincula del Girona

El club gironí ha fet oficial la rescissió del contracte de Kiko Olivas, renovat al mes de març fins al 2019 per la direcció esportiva. El central malagueny, un dels imprescindibles de Pablo Machín al llarg de les dues temporades que ha format part del Girona –63 partits i 6 gols ho avalen– es va assabentar, de primera mà, de les intencions del club de no comptar amb ell per al primer projecte a l’elit, en les reunions que Quique Cárcel va mantenir, de forma individual, amb tots els jugadors un cop finalitzat el curs passat.

Les diferències entre les dues parts a l’hora d’agafar-se a un contracte en vigor ha allargat més del compte unes negociacions que van tenir el seu punt més àlgid la setmana passada, quan el jugador no va comptar amb minuts en la presentació de l’equip davant la seva afició. La falta d’efectius a l’eix defensiu va fer que el tècnic sorià disposés de Kiko Olivas durant la pretemporada, però l’arribada de Muniesa i les necessitats esportives del jugador han accelerat un tràmit que no ha agafat per sorpresa a ningú.

Si res no es torça, el ja exjugador del Girona, que ha donat un exemple de professionalitat fins al darrer instant, signarà pel Valladolid en les properes hores després que el conjunt castellà mostrés un interès ferm pels seus serveis des de principis d’estiu.