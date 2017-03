L'Arsenal perd a la Premier i segueix en caiguda lliure

Eliminacions lapidàries, mal moment de joc, lesions, decisions polèmiques i crítiques. Les males notícies s'acumulen a l'Emirates Stadium. L' Arsenal i l'era d'Arsene Wenger travessen un moment més que complicat. En només uns dies, els londinencs han encaixat un 2-10 a la Lliga de Campions i s'han complicat encara més la presència a la propera edició del torneig en caure aquesta tarda a l'estadi del West Bromwich Albion (3-1).

"Suficient és suficient. És l'hora de marxar", "Wenger, fora". La grada 'gunner' ha mostrat el seu descontent amb l'entrenador francès, ratificat per la directiva del club. Sobre la gespa, els jugadors han demostrat no haver oblidat l'eliminació continental. Als 12 minuts de partit, el primer de Premier després del duel a doble partit contra el Bayern, han encaixat el primer gol, a càrrec de Dawson. L'exblaugrana Alexis, sempre determinant, ha signat una gran jugada individual per fer l'empat minuts abans que Peter Cech hagués de deixar el terreny de joc per lesió.

Els locals, més intensos, han sentenciat amb una segona diana de Dawson i del gal·lès Robson-Kanu. Amb aquest resultat, l'Arsenal s'allunya de la quarta posició de la classificació general. De fet, podria quedar-se a vuit punts de posicions de Champions si el Liverpool guanya el Manchester City el diumenge al Etihad Stadium (16.30 hores).