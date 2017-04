L'Eldenc denuncia que el 12-0 contra el Barça B estava arreglat

El 12-0 del Barça B - Eldenc hauria estat arreglat. Almenys, això assegura Cheikh Saad, davanter del conjunt alacantí, qui en declaracions a Rac1 ha explicat que quatre jugadors de l'Eldenc van pactar presumptament el resultat abans que s'iniciés l'enfrontament. El futbolista de Mauritània ha dit que són "quatre jugadors" tot i que encara "no pot" dir el seu nom.

El jugador de l'Eldenc exculpa el Barça B dels fets

En qualsevol cas, ha deixat clar que "el Barça B no està implicat" en els fets, que tindrien relació amb les apostes esportives. Les declaracions han coincidit amb les del president de la junta gestora de l'Eldenc, que ha explicat, també a l'emissora, que "anava a denunciar els fets a comissaria".

Els detalls del cas

El futbolista ha detallat els fets. Ha explicat que estava a l'onze inicial per al partit però que en va quedar fora quan es va assabentar que el partit "estava comprat". Després, a mesura que avançava el partit i queien els gols, l'entrenador li va dir que sortís al camp però s'hi va negar. "Vaig pensar, ni boig! Sabia que passava alguna cosa estranya i vaig avisar els companys que eren a la banqueta que no sortissin per no veure's implicats en aquella merda". De fet, l'Eldenc no va fer cap canvi en l'enfrontament del dissabte al Miniestadi.

Em vaig negar a entrar al camp. No em volia veure implicat en aquella merda Cheikh Saad Jugador de l'Eldenc

L'embolic va venir després. "Quan va acabar el partit, vaig pujar a l'autobús i em van dir: 'que sàpigues que hi ha jugadors allà [al vestidor] que han venut el partit'. I llavors és quan vaig anar al vestidor i vaig muntar un bon enrenou. Gairebé hi va haver agressions".

He rebut amenaces, però m'és igual. No penso anar de camp a camp i que la gent se'n rigui de mi Cheikh Saad Jugador de l'Eldenc

Cheikh Saad també ha explicat a Rac1 que ha "rebut amenaces" perquè no comentés els fets però que li "és igual". "Quan em deixin dir els noms, els diré, però no penso anar de camp en camp i que la gent se'n rigui de mi, mentre jo m'hi deixo la pell". El davanter no ha dit, doncs, qui són els futbolistes que considera que estan implicats i ha deixat entreveure que no només serien els italians de la plantilla.

La denúncia

Mentrestant, David Aguilar, president de la junta gestora de l'Eldenc, ha anunciat també a Rac1 que es dirigia a comissaria per denunciar els fets. "Cada dia que passa m'estic assabentant de més coses", ha comentat.

Cada dia que passa m'estic assabentant de més coses David Aguilar Pres. Junta Gestora Eldenc

El club l'havia comprat un fons d'inversió italià, però el dissabte l'Eldenc va emetre un comunicat dient que aquest acord s'havia rescindit i que s'aturava l'activitat esportiva del primer equip. El club té previst seguir competint però amb els jugadors del filial.