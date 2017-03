L'Eurocopa 2024, a Alemanya o a Turquia

O a Alemanya o a Turquia. La UEFA ha confirmat que aquests dos països són els únics que han presentat la precandidatura per acollir la fase final de l' Eurocopa 2024. A partir d'ara s'obre un procés durant el qual les federacions han de confeccionar els projectes definitius i que durarà un any. Després començaran les deliberacions. La decisió final està en mans del Comitè Executiu d'aquest organisme i es coneixerà el setembre del 2018.

La Federació Alemanya (DFB) va ser la primera en fer oficial el seu interès el passat 1 de març quan el seu president, Reinhard Grindel, va lliurar tota la documentació necessària al secretari general de la UEFA, Theodore Theodoridis. "Era molt important per a mi lliurar personalment la sol·licitud a la UEFA. Estem segurs que amb la nostra experiència, la nostra infraestructura d'estadis i les condicions bàsiques a Alemanya, podem presentar un torneig econòmic i de primera classe", explicava Grindel.

Per la seva banda, el president de la Federació Turca (TFF), Yildirim Demirören, va recordar que aquesta "és la quarta vegada" que presenten el seu projecte i espera "que hi hagi sort". "En els últims anys s'han construït o s'estan construint en aquest moment al voltant de 32 estadis nous a tot el país. Amb aquest nivell d'inversió Turquia està demostrant que és un dels líders mundials en el seu compromís amb la infraestructura futbolística", afegia Demirören.

Les federacions nacionals tenien fins el 3 de març passat per presentar formalment els seus projectes per organitzar el torneig. La UEFA n'ha rebut dos i els ha qualificat de "forts". A partir d'ara s'iniciarà un "procés de licitació transparent", segons explica l'organisme.

Els propers dies, la UEFA enviarà a Alemanya i Turquia les exigències que han de complir les seves candidatures, que disposaran de més d'un any per presentar el seu dossier. La data final per fer-ho és el 27 d'abril de 2018. El setembre del 2018 sabran quina de les dues organitza l' Eurocopa 2024.