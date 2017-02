L'alcalde de Vigo anuncia que se suspèn el Celta-Madrid

El temporal que ha afectat Galícia els últims dies ha provocat que també se suspengui el partit entre el Celta i el Reial Madrid. Ho ha anunciat l'alcalde de Vigo, Abel Caballero, qui ha informat que els desperfectes que ha patit l'estadi de Balaídos no es poden reparar a temps per al partit i que suposen un risc per als futbolistes i els espectadors.

L'alcalde ha dit, doncs, que el partit s'havia de suspendre i que la decisió era ferma, ja que podien seguir caient parts de la coberta. De totes maneres, encara no s'ha confirmat de manera oficial per part dels dos equips ni de la Lliga.

El partit entre el Celta i el Reial Madrid s'havia de disputar aquest diumenge al vespre (20.45 h), i seria el segon partit de Primera suspès arran del temporal després que també se suspengués el Dépor-Betis del divendres.