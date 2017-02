El CF Lloret reconeix finalment els insults dels veterans i demana disculpes

El CF Lloret ha demanat disculpes pels insults i comentaris masclistes que els jugadors veterans van fer a les jugadores del Lloretenc i l'Atlètic Masnou. A través d'un comunicat, el club ha demanat perdó a les jugadores dels dos clubs, a la vegada que "lamenta i condemna" els fets del passat dissabte.

Expulsades per la força del camp per un equip de veteransInicialment, el CF Lloret havia desmentit la informació a través d'un text en què assegurava que els veterans "no es van dirigir en cap moment a les jugadores en termes masclistes ni les van expulsar del camp".

Finalment, aquest dimarts ha arribat un segon comunicat de l'entitat reconeixent els fets. "Lamentem i condemnem els actes […]. Demanem disculpes als clubs FC Lloretenc i Atlètic Masnou i, especialment, a les jugadores que estaven sobre el terreny de joc", diu el text.

Si bé cap membre del club ha volgut fer declaracions sobre el que va passar, fonts de l'entitat han aclarit que en el primer comunicat –desmentint els fets– la directiva desconeixia els fets. "Aleshores encara no s'havia reunit amb els veterans. Ha estat després que n'han parlat i han aclarit els fets" diu una veu autoritzada del CF Lloret.

En el comunicat, la directiva assegura que " rebutja qualsevol actitud i comentari sexista, racista, xenòfob, homòfob i d'altres formats d'intolerància" i que " adoptarà les mesures oportunes per evitar que es torni a produir qualsevol incident d'aquest tipus".