El Madrid aixeca un 2-0 i s'aferra al lideratge davant del Vila-real (2-3)

Al minut 55 estava tocat i gairebé enfonsat, però el Reial Madrid ha rescatat aquell coratge que el rebel·la en els dies més adversos i ha aixecat un 2-0 delicadíssim davant del Vila-real. Un 2-0, gràcies a les dianes de Manu Trigueros i Cedric Bakambu, que encenia la Lliga, que el deixava dos punts per sota del Barça, que el condemnava a la segona derrota en pocs dies després de caure a Mestalla en el partit aplaçat contra el València.

Però ha aparegut Gareth Bale al minut 64, per caçar, al vol, una centrada de Carvajal i retallar diferències. El pànic s'ha apoderat d'un Vila-real que havia sigut millor fins llavors, que tenia el comandament del partit, que havia disposat d'ocasions prou clares per haver encetat el marcador abans.

El Madrid ha viscut còmode en el caos. Zidane ja havia introduït Isco per Casemiro per buscar la remuntada i, fruit de l'atac a empentes tan típicament madridista, ha arribat l'acció polèmica del matx: un penal per mans de Bruno Soriano que Cristiano Ronaldo ha transformat en el 2-2.

L'empat ha desorientat un Vila-real crispat amb l'arbitratge i frustrat pels punts que estava perdent. En aquest context de desesperació i desordre, Morata, també de cap, ha fet el 2-3 que ho deixa tot com estava: amb el Madrid al capdavant de la Lliga.