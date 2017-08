El Manchester City modifica el símbol de l'abella obrera amb els colors de Catalunya

260x366 El símbol del Manchester City El símbol del Manchester City

El Manchester City inicia la temporada com a local aquest vespre contra l'Everton, i ho farà lluint a les samarretes el símbol de l'abella obrera, en el que suposa el primer partit de l'equip a l'Etihad Stadium després de l'atac terrorista al Manchester Arena del mes de maig passat. A més, en senyal d'unió i solidaritat, el símbol de la ciutat incorporarà els colors vermell i groc de Catalunya després dels tràgics esdeveniments de dijous a Barcelona i Cambrils.

L'abella obrera s'ha convertit en un símbol de solidaritat a Manchester, després del terrible atac terrorista, amb més de 5.000 aficionats del Manchester City que han estampat l'emblemàtic símbol a les seves samarretes. Les que vesteixin aquest dilluns els jugadors del Manchester City se signaran i subhastaran entre els aficionats al mes de setembre, i tots els diners recaptats es destinaran als fons creats específicament arran dels atacs a Manchester i a Catalunya.

A més, el Manchester City transmetrà un senyal de suport després dels tràgics esdeveniments de la setmana passada a Catalunya amb una pancarta amb el missatge: “Manchester està amb vosaltres”, que es mostrarà a les graderies, així com a les pantalles i marcadors de l'Etihad Stadium.

Aquestes mostres de solidaritat se sumen al minut de silenci que la plantilla del Manchester City, liderada per Pep Guardiola, va guardar a la sessió d'entrenament de divendres. “La gent d'aquesta magnífica ciutat segueix demostrant un increïble esperit de comunitat a través dels seus esforços continus per recaptar fons després dels tràgics esdeveniments del Manchester Arena. En el primer partit a casa del Manchester City després de l'atac, els nostres jugadors lluiran el símbol de l'abella obrera a les seves samarretes, juntament amb braçals negres, perquè tant el club com els aficionats uneixen esforços per demostrar la seva solidaritat amb els seus conciutadans, així com amb tots els afectats pels desgraciats esdeveniments de dijous a Catalunya”, ha dit el director executiu del City Football Group, Ferran Soriano.