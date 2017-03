Martín Posse: “M’agradaria entrenar el Nàstic”

El Cholo Martín Posse (Argentina, 1975) busca de nou un ascens a Segona Divisió B amb el la Pobla de Mafumet, el filial del Nàstic, després de tornar a baixar a Tercera en una temporada històrica de l’entitat pobletana a la categoria de bronze.

L’última jornada va arribar la primera derrota en tres mesos; les coses sembla que funcionen...

Ens va costar molt, al principi, adaptar-nos amb l’equip tan jove que tenim. Molts eren juvenils, quasi tota la plantilla era nova i al principi de la Lliga ho vam pagar, com també els problemes defensius que hem patit i que anem resolent a poc a poc.

L’objectiu és el play-off d’ascens?

La il·lusió és aquesta, tot i que no tenim pressió per fer-ho. Ens ho hem anat creient a poc a poc amb el joc que estem desplegant, i ara mateix no estem lluny de poder-ho aconseguir.

Què et va quedar de l’històric ascens a Segona B de l’any passat?

Va ser un any fantàstic. Era un equip compensat que va agafar ràpidament l’estil de joc que vull i es va fer guanyador a mesura que va avançar la competició. Assolir la maduresa de l’equip als play-off va ser la clau.

L’altra cara va ser el posterior descens a Tercera. Va fer mal?

Va ser dur, òbviament, però hem de pensar que el nostre objectiu era gaudir de la categoria i demostrar que un filial d’un equip de Segona A podia competir amb filials dels de Primera. Vam intentar seguir l’estil de joc que ens caracteritza i créixer, però ens van passar factura tants empats.

La Tercera Divisió és una categoria rocosa. Com es competeix amb una plantilla tan jove?

El futbol no té edat. Jo vaig debutar amb 17 anys a Primera i penso que és qüestió de tenir personalitat i capacitat per poder enfrontar-te als més grans.

Com es prepara aquests joves per al futbol professional?

Aquesta és la nostra funció, preparar-los per al moment de fer el salt i que sàpiguen desenvolupar-se quan els arribi el moment. S’han de creure que poden assolir-ho i han de tenir convicció que ho faran, voler millorar en cada partit i que la seva temporada no passi desapercebuda.

Sent l’entrenador del filial del Nàstic de Tarragona, t’agradaria fer el salt i entrenar el primer equip?

Sí que m’agradaria entrenar-lo. Tinc aspiracions de seguir creixent i, tot i que estic agraït i he passat bons moments aquí, que m’han servit per millorar moltíssim, el meu cos tècnic i jo estem preparats per si en algun moment sorgeix l’oportunitat aquí o en altres equips.

Com veus la seva situació, enguany?

El Nàstic s’ha vist en una situació i un context diferents, aquesta temporada, després d’haver-se vist sempre en la zona alta. Ara han assumit el rol comú que tenen d’aconseguir la salvació i la consciència que cada punt i cada gol és important.

Un altre dels equips de la teva trajectòria és l’Espanyol. Com el veus?

És la primera vegada d’ençà que tinc ús de raó, pel que fa a l’Espanyol, que a un entrenador se li fan tres anys de contracte, que tenen un projecte de futur i paciència. Això ha fet que els resultats hagin aparegut. A l’Espanyol, els entrenador sempre estaven a la corda fluixa quan les coses anaven malament i sembla que ara s’ha aconseguit trobar l’equilibri.

Alguna vegada has pensat a tornar-hi?

Jo n’he format part després de ser futbolista i mantinc la meva passió per aquests colors. Si alguna vegada hi hagués una possibilitat de tornar-hi, òbviament ho valoraria amb més estima que qualsevol altra oferta.