Mojica, desequilibri i talent per al Girona

Descarat, alegre i amb un somriure d’orella a orella, Johan Mojica (Cali, Colòmbia, 1992) va ser presentat aquest dimecres a Montilivi, i és la tretzena incorporació del Girona en el que portem d’estiu. Cedit amb una opció de compra -no obligada- pel Rayo Vallecano, aquesta serà la seva segona etapa al club gironí, després que hi arribés durant el mercat d’hivern de la temporada passada i que fos un dels herois de l’històric ascens a Primera. “Estic molt content de poder ser aquí novament, no podia perdre l’oportunitat de tornar a Girona. Estic molt agraït de la confiança i el tracte de tothom i vull gaudir del cim de Primera amb il·lusió i convenciment que els resultats arribaran”, va afirmar. El futbolista colombià, que aviat rebrà la nacionalitat espanyola –es preveu que el tema se solucioni durant el mes de setembre-, va oferir un rendiment més que notable sempre que el físic l'hi va permetre, i arriba disposat a confirmar la seva condició de jugador molt vàlid dins l’engranatge tàctic de Pablo Machín. “Desitjo que la salut em respecti per poder aportar al Girona tot el futbol que porto a dins. Estem creant un gran vestuari, això és fonamental perquè tothom hi posi el millor de si mateix. Defensivament, som un equip ordenat i amb molt rigor tàctic. El que va passar davant l’Atlètic ens ensenya com d’exigent és la Primera Divisió”.

Fitxat pel conjunt madrileny el 2013 –on va arribar a disputar 12 partits a l’elit-, va explotar les seves millors virtuts durant el seu pas, també com a cedit, pel Valladolid, a la categoria de plata. El curs passat, després de no comptar amb gaires minuts durant la primera volta en el retorn a Vallecas, va fer les maletes amb destí a Girona, la seva prioritat aquest estiu. La inflexibilitat del president castellà, Raúl Martín Presa, que es remetia a la clàusula del futbolista -8 milions d’euros- si volia marxar, ha complicat unes negociacions que es van acabar divendres. “Durant tot l’estiu i mitjançant el meu agent, que ha sigut clau en les negociacions, hem estat en contacte amb el club ja que la meva voluntat era ser aquí”, ha dit el jugador.

Quique Cárcel va voler destacar algunes de les virtuts de Mojica que considera “clau” per haver-se mantingut ferm a incorporar el jugador per al carril esquerre. Avui, 12 dels 23 futbolistes que componen la plantilla –comptant Suárez, el tercer porter-, formaven part del Girona durant el curs passat. “Volíem que tornés però la seva condició d’extracomunitari ens feia tirar una mica enrere; el tema burocràtic ha anat més lent del que esperàvem. Ens hauria agradat comptar amb aquesta plaça per si necessitàvem incorporar algun jugador més, però no ha sigut possible”, va concloure, satisfet per haver incorporat un futbolista que, de ben segur, farà parlar en l’estrena del Girona a la màxima categoria.