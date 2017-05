El Nàstic-Girona, pas a pas

El Girona afronta aquesta tarda (18 h, Movistar Partidazo) el partit més important de la temporada a l'estadi del Nàstic de Tarragona. Després d'una gran temporada, l'ascens a la Lliga Santander pot ser una realitat al final dels 90 minuts. La derrota del Getafe a Valladolid (1-0) posa en safata el gran objectiu dels homes de Pablo Machín. L'equip en té prou amb un empat en els tres partits que li queden per pujar, per primer cop a la seva història, a Primera Divisió. Aconseguir-ho contra els tarragonins, que es juguen la permanència a la Divisió de Plata, no serà fàcil.

Espectacular rebuda de l'afició a l'arribada de l'equip al Nou Estadi de Tarragona. Gràcies afició! #NàsticGirona pic.twitter.com/JyA9yGbB9i — Girona FC (@GironaFC) 28 de maig de 2017

Aquests són els onzes inicials dels dos equips:

Girona: Bounou, Juanpe, Alcalá, Ramalho, Mojica, Pere Pons, Pablo Maffeo, Granell, Portu, Longo i Sandaza.

Nàstic: Reina, Mossa, Xavi Molina, Suzuki, Gerard, Luismi, Madinda, Delgado, Juan Muñiz, Barreiro i Uche.