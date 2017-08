Neymar i el seu debut amb el PSG: gol, assistència i victòria (0-3)

Neymar Jr. ha debutat finalment aquesta nit amb la samarreta del París Saint-Germain. Després que el club francès fes efectiu el pagament del xec de 222 milions d'euros al Barça, el davanter brasiler ha pogut posar-se a les ordres d'Unay Emery en la victòria d'aquesta jornada contra el Guingamp (0-3). La seva estrena no ha pogut ser més rodona: primer partit, tres punts, assistència i gol. Amb les absències de l'alemany Draxler i Lucas Moura, el 10 ha sigut titular a la banda esquerra, formant trident ofensiu amb Edison Cavani i l'argentí Ángel Di María, en l'òrbita del Barça.

Sigui quin sigui l'onze, però, Neymar és l'inici i el final de les accions. És el seu nou rol, el que té Messi al Camp Nou i que ell, el seu entorn i la seva competitivitat innata enyoraven. Així ho han demostrat els automatismes dels gals buscant-lo, centrats en la seva figura, en les seves desmarcades. Després del primer gol del PSG, ja a la segona meitat i en pròpia porteria d'Ikoko, l'exculer ha assistit Cavani per encarrilar el partit. Neymar l'ha celebrat amb la resta de la pinya, però volia el seu gol. A cinc minuts per al final, l'astre brasiler ha tancat definitivament la golejada amb el primer gol de la seva etapa a la Ligue 1. "Ha arribat el seu moment", ha dit el club francès via xarxes socials.