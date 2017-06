Palma recupera el seu derbi

L’última vegada que el Mallorca i l’Atlètic Balears es van enfrontar en un partit oficial va ser a les acaballes de la temporada 1979-80. Era un dels últims partits de la temporada a la Tercera Divisió. Els vermells es jugaven l’ascens a Segona B, mentre que els blanc-i-blaus lluitaven per mantenir-se a la categoria. L’empat a un registrat al ja desaparegut estadi Lluís Sitjar va significar un punt d’inflexió per a les dues entitats. A partir d’aquell duel, el Mallorca va començar un ascens que amb els anys el va portar a les cotes futbolístiques més elevades; l’Atlètic, per la seva banda, va iniciar una travessia pel futbol regional que va estar a punt de fer-lo desaparèixer. Va ser l’última ocasió que Palma va viure el seu derbi futbolístic. L’últim cop que la vella rivalitat entre les dues entitats es manifestava amb tot el seu esplendor, no només quan el filial vermell coincidia amb els blanc-i-blaus a Tercera Divisió o a la Segona B.

Ara, més de tres dècades després, el dramàtic descens que ha patit el Mallorca i que l’ha expulsat del futbol professional permetrà recuperar l’enfrontament futbolístic per antonomàsia de la capital illenca. La nova temporada, però, no només permetrà la reedició d’un clàssic del futbol balear, sinó que en generarà dos de nous. L’històric ascens del Formentera a la Segona B, el qual militarà a la categoria de bronze per primera vegada, augmentarà a tres els duels entre equips de les Balears que es viuran en el grup III.

La rivalitat entre els dos clubs es remunta als anys 40, quan “el futbol era una altra cosa”, com recorda Antoni Salas, autor del llibre L’Atlètic Baleares. Una història de supervivència. Els orígens de les dues entitats van marcar la frontera de la rivalitat. El Mallorca, nascut de la Real Sociedad Alfons XIII, s’identificava amb l’equip de la monarquia, la burgesia i de les classes adinerades de Ciutat. Per la seva banda, l’Atlètic Balears, es distingia per ser l’equip de les classes populars. El motiu? El club havia nascut de la fusió de dos equips, l’Atlètic i el Baleares, un dels quals, el Baleares, estava format per treballadors del que amb el temps es convertiria en la companyia Trasmediterranea, Isleña Marítima. Tot i que avui dia encara queda alguna reminiscència d’aquella rivalitat de classe, no té res a veure amb el passat.

Cap dels dos clubs està en mans de mallorquins. El Mallorca és propietat d’un nord-americà, Robert Sarver (que també és propietari dels Phoenix Suns de la NBA), mentre que l’Atlètic Balears està sota el control d’un empresari alemany, Ingo Volckmann.

Feina ben feta

Si enguany un equip de les Illes ha fet història, ha sigut el Formentera. Després de dues temporades quedant a les portes de l’ascens a Segona B de la mà del tècnic lleidatà Lluís Elcacho, aquesta temporada el conjunt de la pitiüsa petita ho ha aconseguit amb Tito García Sanjuán a la banqueta demostrant una autoritat rotunda.

Serà la primera vegada en la història del club formenterer que milita a la Segona Divisió B i la quarta vegada que ho fa un equip de les Pitiüses. I ho farà gràcies a la feina ben feta d’un club que té tota una illa darrere.