Pere Pons, des d’alevins fins al 2020 amb el Girona

Si el projecte a Primera no era prou engrescador, el Girona i Pere Pons (20/02/1993) han presentat aquesta tarda l’acord que els vincularà fins al 2020. Habitualment, les renovacions no haurien de lluir o solapar els nouvinguts, però Pere Pons no és qualsevol, almenys per al conjunt gironí, que l’ha fet cap visible del seu primer projecte a l’elit, sumant galons als que el migcampista de Sant Martí Vell ja feia damunt el terreny de joc. Ha tingut una trajectòria dedicada exclusivament al Girona –hi va entrar en edat d'aleví– i només tallada per una cessió a l'Olot durant el curs 2013/14; la seva carrera, que ha sigut més productiva del que mai s'hauria pensat, es veu recompensada amb un contracte que enforteix el lligam del jugador amb el club, tant esportivament com econòmicament, un lligam que a dia d’avui fa que no s’entengui una part sense l’altra, especialment en l’aspecte emocional, clau perquè totes dues parts hagin trobat el consens per continuar el camí plegats.

“La meva primera opció ha sigut el Girona, i no hi ha cap millor manera que retornar la confiança amb esforç damunt la gespa. Aquest és el meu club, la gent m’estima i jo els estimo a ells”, ha assegurat, i ha afegit: “Sent conscient del que ha costat arribar a l’elit i després de passar per totes les categories, volia ser partícip d’un curs que encarem amb molt d'optimisme i il·lusió. Per a mi, és un somni”. El 8 del Girona va debutar de la mà de Rubi el 2012, en un partit de Copa a El Molinón. Aquella mateixa setmana s’estrenaria també a la Lliga. “He anat cremant etapes gràcies a la confiança que m’han mostrat”, ha dit. L’històric debut a l’elit serà la sisena temporada de Pere Pons amb el Girona, només superat –dins la plantilla actual– per Eloi Amagat. En 143 partits oficials repartits entre la Segona Divisió, els 'play-off' i la Copa ha tingut temps de fer tres gols, dos d’ells durant el curs passat.

Amb una oferta especialment temptadora –hi havia un club disposat a pagar la seva clàusula de rescissió– i amb Machín desfent-se'n en elogis, definint-lo com “un emblema”, el director esportiu, Quique Cárcel no ha volgut ser menys. “Ha apostat fort pel Girona; si és aquí és per sentiment. No ha sigut un estiu gens fàcil per a ell, però la seva presència és el millor fitxatge que podíem fer”, ha afirmat. També ha parlat el president de l’entitat, Delfí Geli, que ha especificat el pes de Pere Pons dins el projecte: “És una persona increïble amb una projecció molt gran; el futur que ens espera es preveu prometedor”.

Kayode, en dinàmica de grup

La sorpresa de l’entrenament matinal ha sigut la presència d'Olarenwaju Kayode. El davanter nigerià arribarà com a cedit del Manchester City després d’un curs sota les files de l’Àustria de Viena, que l'ha dut a ser el màxim golejador i el millor jugador del campionat austríac. Així ho ha confirmat Quique Cárcel: “Des del punt de vista burocràtic l’operació no està tancada, però almenys el podem fer entrenar perquè agafi els conceptes com més aviat millor”. Aquesta serà la cinquena cessió procedent del conjunt britànic, però no l'última incorporació del Girona. La següent ja té nom i cognom: Johan Mojica. El colombià, cedit el curs passat per part del Rayo Vallecano, ja és a la ciutat mentre espera l’oficialitat d’un acord que el deixarà a préstec a Montilivi. Cárcel ha conclòs la roda de premsa parlant de la possible renovació d’un Pablo Machín molt valorat dins el mercat i que acaba contracte a final de temporada. “Estem negociant la seva continuïtat, com a mínim, per a un any més; esperem lligar-ho com més aviat millor”, ha sentenciat.