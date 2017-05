Polèmica pels insults d'un jugador del Girona a l'afició

Un vídeo d' Aday Benítez, jugador del Girona, pujat (i posteriorment esborrat) a Instagram en el qual es veu com l'afició del conjunt gironí rep l'equip al Nou Estadi de Tarragona ha encès les xarxes socials.

Al vídeo se sent com un company d'Aday insulta l'afició: "Fills de puta! On heu estat a l'hivern? Gossos! Heu aparegut del no-res!". El club gironí no va voler donar explicacions diumenge al vespre després del partit, però sí que ho farà aquest dilluns, ja que ha convocat una roda de premsa d'Aday i, potser, també d'algun altre jugador. La versió no oficial és que el comentari anava dirigit a un grup d'amics del jugador que diu l'insult, i no a l'afició en general.

@adaybenitez espero que doneu una explicació pel " fills de puta" a una afició que us bé animar no a insultar , Girona @Guaschcope pic.twitter.com/wc72SA0QeR — Guillem Finet (@GuillemSerrat12) 28 de maig de 2017

Els gironins, que necessiten un punt per pujar a Primera Divisió, tenien aquest diumenge la primera oportunitat d'aconseguir l'ascens. Tot i començar guanyant, el Nàstic va remuntar el partit. El proper cap de setmana tindran una nova oportunitat.

Els aficionats van rebre l'equip en massa a les portes del Nou Estadi de Tarragona.