Presó per a Badr Hari, l'amic marroquí de Cristiano

La Cort Suprema de l'Haia ha condemnat al lluitador marroquí de 'kickboxing' Badr Hari a dos anys de presó per diversos actes violents i aldarulls nocturns a Amsterdam, encara que només passarà sis mesos entre reixes.

El tribunal ha condemnat l'esportista per un "assalt amb agreujant" a l'empresari holandès Koen Everink durant una festa nocturna a Amsterdam Arena a 2012, així com per un altre incident al club de Jimmy Woo de la mateixa ciutat, on el lluitador va trencar un got davant de la seva víctima i va intentar assaltar-amb el vidre trencat.

Els magistrats van considerar un "agreujant" que Hari, al qual a més de per les seves gestes esportives i extraesportives se li coneix per ser amic del futbolista del Reial Madrid Cristiano Ronaldo, abusés "de la seva superioritat física".

Hari, de 32 anys, no era present a l'Haia per escoltar el veredicte d'una sentència amb caràcter definitiu que no es pot recórrer. El seu advocat, Benedicte Ficq, ha qualificat la condemna de "inadequada" i "incomprensible" i ha assenyalat que el seu client està actualment al Marroc i s'hi quedarà "de moment", però que "complirà la seva sentència als Països Baixos".

Badr Hari, reincident

L'esportista ja havia estat condemnat a l'octubre de 2015 pels mateixos fets a dos anys de presó, dels quals va estar sota custòdia vuit mesos i va passar la resta en llibertat condicional, i a pagar 45.000 euros d'indemnització per danys i perjudicis.

La cort d'apel·lació que va examinar el seu recurs va assegurar que Hari va cometre crims violents en diferents llocs públics de la clubs d'Amsterdam cinc vegades entre el 2011 i el 2012, incloent un assalt greu i dos intents d'assalt agreujats.