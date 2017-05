Rivalitat francesa a la final de la Champions femenina

En joc hi ha l'objectiu de convertir-se en el millor equip d'Europa però la final de la Champions femenina, que es disputaran l' Olympique de Lió, vigent campió, i el París Saint-Germain aquest dijous al Cardiff City Stadium (20.45 h), tindrà una segona batalla paral·lela: la de convertir-se en l'equip més potent de França. A la lliga francesa, ha sigut l'OL qui s'ha imposat, amb un títol merescudament guanyat després de 21 victòries en 22 jornades, i un balanç de gol impressionant: 103 gols a favor i només 6 en contra. L'única derrota que ha patit, però, ha sigut precisament contra el PSG (1-0, al desembre), tot i que les parisenques s'han quedat en una discreta tercera posició a la classificació.

Això, precisament, fa més perillós el PSG en aquesta final, perquè l'únic camí per repetir participació en competició europea passa per alçar el títol a Cardiff. El botxí del Barça no considera cap més opció que la de lluir el multimilionari projecte per Europa i seria un cop molt dur quedar-se sense Champions la temporada vinent.

Però l'última vegada que Lió i PSG es van veure les cares a Europa, l'any passat a semifinals, la superioritat va ser clara per a les 'filles': 7-0 a Lió i 0-1 a París.

L'OL, vigent campió i dues vegades finalista i que ve d'eliminar el Manchester City, és el favorit, tot i que l'aval del PSG es diu Patrice Lair: el tècnic va ser l'artífex dels primers títols continentals de l'Olympique, els anys 2011 i 2012. Ara aspira a convertir-se en el primer entrenador que aconsegueix guanyar la Champions en tres ocasions i amb dos equips diferents.