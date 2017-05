Ronald de Boer: “El llegat de Cruyff és més fort que mai”

Ronald de Boer era al futbol base de l’Ajax quan Johan Cruyff, ja veterà, hi va tornar. Aquests últims anys ha treballat amb el seu germà Frank al club de la seva vida, aquest Ajax que ara torna a una final europea.

Quin rècord té de Cruyff?

En tinc molts. El primer és quan torna a l’Ajax i en el primer partit encara el porter i el supera amb un toc suau per sobre seu. Jo era petit i el podia veure entrenar-se, era un espectacle. Semblava tan elegant... Ell molts cops mirava els entrenaments dels nens. Si hi havia una pilota, ell mirava.

Quin pes té el seu llegat avui?

És més fort que mai. La seva mort ens va fer mal a tots, però a l’Ajax portem uns anys reivindicant aquest estil que ens ha fet grans. La pancarta amb el seu rostre portava anys, penjada, al camp.

Com es tradueix en el dia a dia aquest llegat?

En la manera de treballar i explicar les coses. Ell es feia entendre sempre. Tant jugant com parlant feia les coses fàcils. Ho veies i deies “Que fàcil que sembla!” I quan parlava deia coses que tu no havies pensat, però que llavors semblaven tan òbvies! Si treballes amb un futbol base cal explicar bé les coses. Que els joves no es pensin que els donen ordres perquè sí. Han d’entendre la raó, veure-ho ells.

El fet de batejar l’estadi amb el seu nom és bonic...

Sí, ho és. És bonic recordar els nostres herois. Ell, d’alguna manera, ens va posar al mapa. Som petits, però a molts llocs d’Holanda saben que tenim el futbol total, saben que som la terra de Cruyff, Neeskens, Van Basten, Gullit...