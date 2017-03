El Suprem obliga Cesc Fàbregas a pagar a una empresa intermediària del seu fitxatge per Arsenal

El Suprem ha condemnat Cesc Fàbregas a pagar prop de 46.000 euros, més d'altres quantitats retribucions variables, a Eusara Servicio Deportivos SL, per la seva intermediació en els contractes signats pel futbolista amb l'Arsenal a l'agost de 2005 i l'octubre del 2006. La sentència ratifica també la condemna a Zirrintza SL, empresa que gestiona els drets d'imatge de l'esportista, a abonar el 10% de les retribucions percebudes del club de futbol anglès.

Eusara Servicios Deportivos reclamava a Cesc Fàbregas l'import acordat per les tasques d'intermediació en la subscripció dels contractes signats entre el jugador de futbol i l'Arsenal. La indemnització fixada és molt menor que l'exigida per l'empresa (40.145 lliures esterlines davant les 379.569 exigides, més els interessos legals des de la interposició de la demanda). A més, demanava la quantitat equivalent al 10 per cent de les retribucions salarials variables percebudes pel futbolista fins al 31 de desembre del 2009 del mateix club. Finalment, sol·licitava que es condemnés Zirrintza SL al pagament de la comissió pactada pels imports abonats per l'Arsenal i percebuts per l'esmentada entitat pels drets d'imatge del futbolista.

Encara que el Jutjat de primera Instància de Bilbao va desestimar la demanda, l'Audiència Provincial de Bizkaia va estimar parcialment el recurs d' Eusara i va condemnar Cesc Fàbregas a abonar 40.145 lliures en remuneració de les retribucions fixes percebudes i el 10 % de les variables rebudes fins al 12 de maig del 2008.

De la mateixa manera, va condemnar Zirrintza que aboni el 10 % de les retribucions percebudes del club de futbol anglès, percentatge que també es determinarà en execució de sentència. Aquest veredicte ha estat confirmat ara íntegrament pel Suprem.

L'alt tribunal explica que el reglament d'agents FIFA imposa que "si l'agent de jugadors i el jugador no opten per un pagament únic i el contracte de treball del jugador negociat per l'agent de jugadors en nom seu durés més que el contracte de representació subscrit entre l'agent de jugadors i el jugador, l'agent de jugadors tindrà dret a la seva remuneració anual fins i tot després d'haver vençut el contracte de representació".

"Aquest dret durarà fins que el contracte de treball objecte del contracte de representació venci o fins que el jugador firmi un nou contracte de treball sense la intervenció del mateix agent de jugadors", recorda el Suprem.