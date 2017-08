El TAD manté els cinc partits de sanció a Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo haurà de complir els cinc partits de sanció. El Tribunal Administratiu de l'Esport (TAD) ha desestimat el recurs del Reial Madrid i ha ratificat la sanció que havia imposat Competició després del partit d'anada de la Supercopa d'Espanya al Camp Nou.

El jugador s'ha tornat a queixar a través de les xarxes socials.

Mais uma decisão incompreensível. Injustiças que nunca me derrubarão. E como sempre voltarei mais forte. Obrigado aos que me têm apoiado. pic.twitter.com/O7Et9A8Edp — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 22 d’agost de 2017

El davanter portuguès va ser expulsat al Camp Nou per doble groga. La primera, per treure's la samarreta després de marcar el gol. I la segona, per simular –segons el criteri de l'àrbitre– un penal. Un cop expulsat, va protestar al col·legiat i el va empentar. Cristiano, doncs, rebia un partit de sanció per la vermella i quatre més per desconsideració.

Apel·lació no va admetre les al·legacions del Madrid, que havia recorregut la segona groga, entenent que no havia simulat penal. El portuguès va mostrar el seu malestar via xarxes socials: "És impossible ser immune a això. 5 partits! Em sembla ridícul i exagerat. D'això se'n diu persecució. Gràcies als meus companys i als aficionats pel suport!", va escriure al seu compte d'Instagram.

De Burgos Bengoetxea va escriure a l'acta que "un cop mostrada la targeta vermella" el jugador del Reial Madrid el va empènyer "lleument en senyal de disconformitat". Aquesta acció suposa, segons va remarcar el Comitè de Competició, "una infracció de l'article 96 del codi disciplinari, que tipifica literalment i expressament, entre altres fets, l'acció d'empènyer l'àrbitre de manera 'lleument violenta', com s'esdevé en aquest cas".

"Aquesta acció resulta mereixedora de la sanció mínima de suspensió per quatre partits prevista en el mateix precepte", va justificar Competició. Cristiano ha rebut el mateix càstig que havien rebut Marko Livaja (davanter del Las Palmas) i Diego Pablo Simeone (tècnic de l'Atlètic de Madrid) per accions semblants.