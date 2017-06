El TAS manté la sanció a l'Atlètic de Madrid, que no podrà fitxar aquest estiu

El Tribunal d'Arbitratge de l'Esport (TAS) ha comunicat aquest dijous a l'Atlètic de Madrid que manté la sanció que li va imposar la FIFA i que, per tant, no podrà fitxar aquest estiu. Així, el conjunt madrileny haurà de complir la segona finestra de mercat de fitxatges sense fer incorporacions per irregularitats en la contractació de menors. Així, com que l'Atlètic ja va començar a complir la sanció el passat mercat d'hivern, ara li queda una finestra, la que comença el 30 de juny. El TAS sí que ha estimat parcialment el recurs del club matalasser i ha rebaixat la sanció econòmica.

Segons la FIFA, sobre un total de 183 casos que es van investigar, l'Atlètic ha vulnerat la normativa (els punts més greus) en 65, i aquesta és la raó que dona el TAS per mantenir la sanció imposada pel màxim organisme mundial del futbol. Així, l'Atlètic haurà de complir la mateixa sanció que el Barça, que segons la FIFA va vulnerar greument la normativa en 8 casos.

En el cas del Madrid, la FIFA també va dir que el club blanc havia incomplert el reglament en 8 casos, però l'àrbitre únic, finalment, va rebaixar la xifra, i va ser aquest el motiu pel qual es va rebaixar la sanció de dues finestres sense fitxar a tan sols una. És per això que el Madrid, doncs, podrà fitxar aquest estiu.

"La decisió suposa un greuge comparatiu i un tracte discriminatori cap a la nostra entitat, ja que recentment i en un cas similar s'ha aixecat parcialment la sanció i s'ha permès inscriure llicències a partir del proper 1 de juliol. Aquesta resolució és injusta i suposa un dany irreparable per al nostre club", diu l'Atlètic en al·lusió a la rebaixa de la sanció del Madrid. El club matalasser, a més, assegura que el TAS ha comunicat la resolució "fora del termini establert en l'acord" que, segons ells, s'acabava aquest dimecres, 31 de maig, fet que suposa "una falta de respecte" cap a ells.

L'Atlètic reitera que ha sigut sancionat "malgrat haver complert estrictament la legislació espanyola" i avança que a partir d'ara treballaran per "inscriure jugadors des de l'1 de gener", moment en què s'obrirà la nova finestra de mercat.