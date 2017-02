Tebas no descarta "una querella per coacció" en el cas Zozulya

Javier Tebas, president de la Lliga, ha declarat que investigarà la cessió frustrada de Roman Zozulya al Rayo Vallecano arran de les protestes dels aficionats del conjunt madrileny basades en la ideologia del futbolista ucraïnès, i ha assegurat que no descarta una querella criminal si percep "coacció clara".

Tebas ha explicat que ha mantingut converses amb els presidents del Betis (club de procedència del jugador) i del Rayo Vallecano (equip on hauria d'haver anat cedit), i també del sindicat AFE, i que en les pròximes hores tindrà una altra reunió en la qual s'analitzarà tot el que ha passat amb la no cessió del jugador.

"Si de la següent conversa s'extreu que hi ha hagut coacció clara, o si el president del Rayo i el jugador em diuen que s'han sentit amenaçats, posaré una querella criminal per coaccions", ha dit Tebas.

"És inadmissible que tinguem aquest problema a Espanya. El jugador sembla que té limitats els seus drets fonamentals, cosa que només poden fer els jutges, i per això si tinc aquesta sensació o l'indici que hi ha hagut coaccions, no dubtaré a posar una querella criminal contra els que ho han fet", ha afegit.

"No es pot etiquetar una persona per la seva ideologia. Mentre un jutge no sotmeti una persona a restriccions dels seus drets fonamentals, ningú ho pot fer. La tolerància d'un país es demostra sent tolerant", ha conclòs Tebas en un acte promocional.

D'altra banda, José Ramón Lete, president del Consell Superior d'Esports, ha llançat un missatge per a "la tolerància i respecte" en l'esport i ha fet una "crida a la concòrdia". "L'esport ha de seguir unes vies estrictes i per això cal lluitar contra la violència, la intolerància i el racisme".

L'arribada de Zozulya al Rayo ha estat embolcallada en polèmica des del primer moment. Tot just saber-se la cessió del jugador a l'equip madrileny, la plataforma de penyes ADRV i el col·lectiu d'aficionats que conformen el grup Bukaneros van mostrar el seu malestar.

El jugador, que va acudir dimecres a les oficines de la Ciutat Esportiva del Rayo, va ser rebut amb insults per part d'alguns aficionats, que també van portar pancartes en contra de l'ucraïnès, a qui acusen de tenir ideologia neonazi.

Aquesta tensió, que es va viure al llarg del matí de dimecres, va derivar en l'arribada de diverses furgonetes de la policia antiavalots, que va intentar desallotjar de la Ciutat Esportiva alguns d'aquests aficionats que prèviament havien mostrat el seu descontentament amb el jugador.

L ’Associació de Futbolistes Espanyols es va reunir ahir amb dirigents de la Lliga de Futbol Professional (LFP), el Rayo i el jugador per veure si es troba una solució, ja que, reglament en mà, com que Zozulya ha tingut fitxa aquesta temporada amb el Dnipró, el Betis i el Rayo, i com que no es pot jugar en més de tres equips per temporada, no podria tornar a jugar fins al juny vinent. “Ajudarem a defensar els seus drets i la seva seguretat. El jugador prendrà una decisió sobre el seu futur aquest dilluns” van comunicar la LFP i la AFE amb un comunicat.