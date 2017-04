Thiago rep el Madrid amb galons de MVP de la Bundesliga

“La bèstia negra” és el missatge que es veu en una pancarta a cada partit del Bayern a l’Allianz Arena. El campió bavarès està ben cofoi d’haver-se guanyat aquesta fama d’ogre davant l’equip amb més Copes d’Europa. El Bayern-Madrid és l’enfrontament que més cops s’ha produït en competicions UEFA, 22, amb 11 triomfs per als alemanys, 9 per als madrilenys i 2 empats. Esclar que en l’últim partit oficial entre tot dos, en la tornada de la semifinal de la Champions del 2014, el Madrid va acreditar-se com una bèstia blanca, perquè es va imposar per primer cop en la seva història a Munic amb la golejada més estrepitosa que ha encaixat mai a Europa el Bayern -i Pep Guardiola- com a local (0-4). Aquell Madrid, per cert, el dirigia des de la banqueta Carlo Ancelotti, amb el cervell al mig del camp de Xabi Alonso, ara tots dos al Bayern. Justament el camí contrari de Toni Kroos.

D’històries prèvies d’aquest titànic enfrontament, en efecte, se’n poden escriure moltes. Avui qui també vol ser recordat en els annals d’aquest duel és un exblaugrana convertit en home clau del campió alemany: Thiago Alcántara. El migcampista internacional espanyol, amb 26 anys acabats de fer, “està millor que mai, se sent amb confiança i galons”, com resumeixen els que més el coneixen.

De la columna vertebral del Bayern, Thiago és qui més robust es presenta. El porter Neuer acaba de sortir a corre-cuita del quiròfan, el central Hummels és baixa per una distorsió al turmell i el davanter centre Lewandowski jugarà amb dolor en una espatlla. És cert que mentre Pepe i Varane estan lesionats per al Madrid, Douglas Costa i Thomas Müller s’han recuperat a temps per ajudar el Bayern. Però és per les botes de Thiago per on passa bona part del joc -i del destí- dels bavaresos.

Ancelotti ha avançat sovint la posició de l’hispanobrasiler perquè enganxés amb pega el mig del camp i la davantera de l’equip. Allà ha fet gala de la seva màgia en el dríbling i en la passada, però també d’un remarcat compromís defensiu amb els companys: suma una mitjana de 4,8 intercepcions per partit, la mitjana més alta entre els jugadors de les principals lligues europees; el seu percentatge de pilotes dividides guanyades és del 58%, propi més d’un futbolista amb característiques innates per defensar. No hi ha cap jugador a la Bundesliga que entri tant en contacte amb la pilota com Thiago, ni que ofereixi una quota tan alta d’encert en la passada (91%).

L’exblaugrana ha participat en 14 gols aquesta temporada (set gols i set assistències), tant com en les dues temporades anteriors juntes. En els dos últims mesos de competició ha jugat vuit dels nou partits, i Ancelotti només el va fer descansar contra el Hoffenheim, un partit que el Bayern va perdre. El migcampista per fi ha trobat la continuïtat que tant li reclamava Pep Guardiola, el tècnic que tant el va protegir com exigir-li, conscient del drama de les seves greus lesions -que ja ha deixat enrere- i del seu immens potencial. Després de coincidir amb Guardiola al Miniestadi, al Camp Nou i a l’Allianz Arena, Thiago necessitava fer un pas endavant amb Ancelotti. I l’ha fet.

El juliol passat, el jugador del Bayern, el seu germà blaugrana Rafinha i el seu pare Mazinho van optar per crear una empresa familiar de representació dels Alcántara. La maduresa futbolística de Thiago coincideix amb una nova etapa personal: aquest abril naixerà el seu primer fill. I serà muniquès. Tot i que el Barça l’ha sondejat, segons reconeixen des del seu entorn, Thiago només pensa en el Bayern, on és feliç i on vol convertir-se en llegenda. Una més de la bèstia negra.