Victòria insuficient del Vila-real, que queda eliminat a mans del Roma (0-1)

El Vila-real ha quedat eliminat de l'Europa League als setzens de final. El conjunt de la Plana ha caigut a Roma, tot i guanyar el partit de tornada per 0-1. Però els groguets arrossegaven un 0-4 de l'anada que els ha estat impossible de remuntar.

Santos Borre ha fet el gol del Vila-real al minut 16, una diana que donava una mica d'esperança als de Fran Escribá. En general, els visitants han fet un partit millor però no han pogut anotar cap altre diana, ni tan sols quan el Roma s'ha quedat amb inferioritat per l'expulsió de Ruediger, per doble amonestació.

També ha caigut eliminat l' Athletic Club, en aquest cas contra l' Apoel de Nicòsia. El conjunt basc ha desaprofitat el 3-2 de l'anada i ha perdut a domicili 2-0.

Sotriou ha obert el marcador a l'inici del segon temps (46') i Gianniotas ha fet el segon transformant un penal rigorós (54'). A l'Athletic no li ha servit de res jugar els últims 25 minuts amb superioritat per l'expulsió de Sotriou per doble amonestació: tot i les múltiples ocasions no ha aconseguit capgirar la situació.