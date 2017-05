Vigo s’encén, Barcelona espera

Han hagut de passar més de tres mesos perquè el Celta i el Reial Madrid disputin aquest dimecres el partit de Balaídos (21 h, Movistar Partidazo), aquell enfrontament que es va haver d’ajornar pel temporal de Galícia. Finalment, es veuran les cares en un d’aquells duels que tindrà dues lectures: una d’esportiva, perquè si el Madrid puntua farà un pas de gegant de cara a aconseguir el títol de Lliga -mentre que si perd posarà en safata el campionat al Barça-; i una d’extraesportiva, per la polèmica que es va generar quan es va decidir ajornar el duel, una polèmica que no s’oblida a la ciutat gallega.

A nivell esportiu, de fet, són faves comptades. El Celta arriba tocat per l’eliminació a les semifinals de l’Europa League. L’equip de Berizzo ja no té opcions d’entrar a Europa i l’únic al·licient és acomiadar-se de l’afició amb una bona imatge contra un dels grans de la Lliga. El tècnic, que podria deixar la banqueta de Balaídos aquest estiu, només té el dubte de Radoja. Al Madrid, en canvi, l’únic dubte és saber si Zidane apostarà per l’onze de gala o si seguirà amb la política de rotacions. Tot i que, amb la proximitat del final de temporada i amb un títol en joc, no sembla que l’entrenador hagi de fer concessions a l’onze titular, amb l’excepció del lesionat Carvajal i del sancionat Nacho.

Les raons del Celta

La salsa és a l’ambient. En com estan els ànims a Vigo, on no obliden el que va passar al febrer. El temporal va arrencar part de la coberta de Balaídos i l’alcalde -l’estadi és de titularitat municipal- va decidir suspendre el partit per “raons de seguretat”. A Madrid, però, no s’ho van prendre amb gaire esportivitat. Des de la capital espanyola es va dir de tot: que si una “cacicada”, que si una “adulteració del calendari”… i fins i tot es va arribar a publicar que el president del Reial Madrid, Florentino Pérez, estava disposat a enviar a Vigo un arsenal de bombers i enginyers per reparar a temps els desperfectes i poder jugar.

¿El motiu de tanta pressa? Que el Celta es jugava el pas a la final de Copa tres dies després i l’entrenador havia dit que jugaria aquell partit contra el Madrid amb els suplents. Per tant, a Chamartín no volien desaprofitar l’oportunitat de sumar tres punts fàcils contra un rival que tenia la mirada posada en un altre objectiu.

“La farem grossa perquè el Celta sortirà a guanyar. Amb l’equip que té, pot derrotar qualsevol equip”, deia Abel Caballero en una entrevista a El larguero de la Cadena SER. L’alcalde de Vigo encara està “enfadat” perquè el conjunt blanc “no es va portar bé”. Per això, i perquè jugar contra el Reial Madrid sempre és una “oportunitat per exhibir-se”, pensa que “pot ben passar” que acabi guanyant l’equip de la seva ciutat.

“Els jugadors del Celta jugaran com a professionals que són. I res més”, responia Zidane, aliè a tot aquest enrenou i optimista de cara a “les dues finals” que el seu equip afronta “físicament bé”. Al Madrid l’hi va la Lliga. Al Celta, l’orgull. Vigo s’encén. I, mentrestant, Barcelona espera. Entre avui i diumenge es decideix el títol de Lliga.