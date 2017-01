Zidane aprèn a jugar al frontó a la sala de premsa

S'ha acabat la ratxa d'imbatibilitat al Reial Madrid i, amb ella, també s'ha acabat l'harmonia a la sala de premsa. Tot el que eren rialles i preguntes en positiu s'han convertit en nervis i desconfiança cap a l'entrenador Zinedine Zidane. El rostre del francès no desperta el mateix encant que uns dies enrere, quan l'equip va ser capaç d'enllaçar 40 partits sense perdre i tres títols internacionals. Tot i que s'esforci a parlar en positiu, el to és un altre.

" No hem d'embogir, només hem perdut dos partits", ha etzibat Zidane als periodistes, que buscaven respostes a la crisi sobtada del Reial Madrid. "L'equip no ha canviat, el vestuari està bé. No estic preocupat, no estem jugant pas pitjor", afegia l'entrenador.

La conferència de premsa prèvia al Madrid-Màlaga va servir més per mirar al passat que per parlar del futur. Es va parlar, això sí, de l'exigència de jugar dos partits amb poc temps de recuperació. "Amb 48 hores no podem treballar gaire, però bé…", i de la dificultat del Màlaga, un equip "organitzat i que sap jugar"

Les respostes de Zidane no eren tan fluïdes com dies enrere. El tècnic apujava el to, corria més del compte i s'afanyava a tancar les carpetes que no li convenien. " Pressió? En tinc des que vaig firmar com a entrenador d'aquest club. Sempre la tindré, encara que guanyi. A mi m'empeny a fer les coses bé, a altres potser els passa el contrari".

Van sortir sobre la taula els noms de Cristiano Ronaldo, menys efectiu els últims partits: "Està bé, sempre marcarà les diferències. A vegades no juga bé però, i què? A mi també em passava algun cop".

També va sortir el nom de Danilo, assenyalat com el culpable del primer gol contra el Celta i a qui s'acusa de poc compromís: "El que es diu d'ell és injust. És un plaer veure'l cada dia donant el 100%, és un professional". O el nom de James, titular en els dos primers partits del 2017 i baixa des de llavors per unes molèsties. "Està bé i tornarà als entrenaments la setmana vinent".