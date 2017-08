Zidane: "Estic molt molest amb la sanció a Cristiano"

"Estic molt molest amb la sanció a Cristiano Ronaldo". És una de les primeres vegades que Zinedine Zidane ha afrontat una roda de premsa seriós, intentant gestionar el mal humor. Com no podia ser d'una altra forma, el càstig que haurà de complir el seu davanter per empènyer l'àrbitre a l'anada de la Supercopa d'Espanya ha monopolitzat gran part de la compareixença, prèvia al clàssic de dimecres al Santiago Bernabéu. "No vull valorar els àrbitres, però quan mires tot el que va passar, pensar que no jugarà cinc partits... aquí passa alguna cosa, és molt de temps. Espero que el Comitè revisi el cas. He sigut molt clar amb la meva resposta. No sé què passarà si l'hi mantenen la sanció. Parlo després de veure el partit de nou, les imatges. És normal que em molesti. El jugador està molest, perquè vol jugar, i quan no ho pot fer es molesta. Crec que no hi ha una campanya contra Cristiano. Vull pensar que la gent fa la seva feina", ha comentat.

Sobre el partit, el tècnic ha reiterat que l'eliminatòria no està tancada. "No hem descartat la remuntada del Barça. Quan l'eliminatòria és a doble partit, no es tanca a l'anada. El Barça juga molt bé, és un bon equip, i al Camp Nou va tenir les seves opcions. Nosaltres vam fer un bon partit, però haurem de lluitar fins al final. No ens relaxarem, ens espera un partit difícil", ha dit. El francès deixa clar que està satisfet amb el rendiment del seu equip. "Quan comences els partits oficials esperes que l'equip estigui bé, que respongui. Nosaltres ens hem estat preparat per al dia 8 (Supercopa d'Europa), va ser el resultat de tota la gira. Els resultats als Estats Units no van ser bons, però ara ha començat la temporada de debò. Hi ha molta feina darrere dels èxits de l'equip. Els hem de felicitar a tots, perquè s'estan fent bé les coses. Això, però, és l'inici de la temporada, que serà molt llarga, com cada any. El que vingui cada dia serà encara més difícil", ha explicat.

Zidane no descarta nous fitxatges, però ha deixat clar que no són prioritaris: "El grup està treballant bé. Tindrem molts partits, molts canvis a l'equip, tot l'any. Ens preparem per estar bé quan tenim la nostra oportunitat. Estic molt content amb la plantilla. Es quedaran tots els jugadors que estan treballant amb nosaltres. Fins al 31 d'agost poden passar coses, perquè jo no controlo aquesta situació", ha apuntat.

Zidane: "Estic molt molest amb la sanció a Cristiano"

Carvajal, en la mateixa línia

Dani Carvajal ha sigut encara més directe en el moment de parlar sobre la sanció de Cristiano Ronaldo: "No valoro la tasca dels àrbitres. Han de jutjar les accions durant els partits, però crec que tot plegat és excessiu. La de Ronaldo va ser una expulsió injusta i l'àrbitre, després, va redactar l'acta d'aquella forma perquè li caiguessin més partits. Crec que el portuguès no vol menysprear-lo. Per a ell és una situació frustrant perquè l'expulsen injustament. És excessiu i tant de bo li puguin treure partits. Tant ell com el vestuari estem tocats, perquè és un jugador determinant", ha afirmat el defensa. El lateral blanc s'ha referit al penal de Luis Suárez i ha deixat clar que, segons la seva opinió, va ser fingit: "Les imatges són clares. Que cadascú tregui les seves pròpies conclusions".