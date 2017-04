Detingut l'entrenador italià Filippo di Pierro pel cas de frau de l'Eldenc

El 12-0 del Barça B a l'Eldenc ha destapat una presumpta trama de frau en el futbol estatal. El president del club alacantí, David Aguilar, va assegurar aquest dilluns a la nit al programa 'Tu diràs' de RAC1 que la màfia italiana està darrera de la trama de corrupció que ha esquitxat el seu club. "Som víctimes de la màfia italiana. Hem estat uns conillets d'índies", va dir Aguilar.

La policia ja ha fet dues detencions. D'una banda, ha detingut l'entrenador italià Filippo di Pierro per corrupció entre particulars i aquest dimarts al migdia s'ha conegut una segona detenció, la del responsable de la gestora del grup inversor italià que s'encarregava de la gestió esportiva i econòmica de l'entitat. El mateix Aguilar, acompanyat d'un dirigent de la Lliga, van denunciar els fets i la policia va prendre declaració a diferents jugadors, algun dels quals, com Cheikh Saad, va denunciar també que es van arreglar els partits. I és que, des del gener i fins l'endemà del partit al Miniestadi (l'Eldenc va rescindir-ne el contracte), el club s'havia posat en mans d'un suposat grup inversor italià que va assegurar que ajudaria l'entitat a sortir de la delicada situació econòmica en la que estava immers, tot i que això mai va arribar a passar.

"Amb els diners que van guanyar per l'aposta del partit de dissabte es podria comprar cadascú un pis a Barcelona" Cheikh Saad Jugador de l'Eldenc

Segons va explicar Aguilar, l'aposta per al partit al Miniestadi consistia en perdre 8-0 al descans i per més d'11 gols al final del partit. Però aquesta no va ser la primera vegada que es va intentar arreglar el resultat d'un partit. De fet, segons explica 'El Confidencial', aquesta aposta tan exagerada es va dur a terme per recuperar els diners que els jugadors implicats en l'aposta havien perdut després de no haver aconseguit l'objectiu en partits anteriors. "Des del partit contra el Cornellà que passen coses rares. Els jugadors del Cornellà sabien quan van jugar contra nosaltres que alguna cosa passava", ha explicat aquest dimarts a 'El món a RAC1' el jugador Cheikh Saad, que dilluns ja va donar la cara per denunciar la situació. "Contra el Gavà també ho van intentar, però no ho van aconseguir", ha afegit. Així, contra el Barça B van tornar a provar sort, amb un resultat més escandalós. "Amb els diners que van guanyar per l'aposta del partit de dissabte es podria comprar cadascú un pis a Barcelona", ha dit Cheikh, que no ha volgut especificar la xifra de diners que alguns dels seus companys haurien guanyat.

Cheikh no ha volgut donar els noms dels jugadors implicats en el frau, si bé ha explicat que són "quatre o cinc" i que són "espanyols". El jugador també hi ha involucrat l'entrenador: "Està més clar que l'aigua. Si torna l'entrenador, agafo la maleta i marxo cap a Lleida", ha avisat. I és que en principi el club rescindirà el contracte de molts dels jugadors i dels integrants del cos tècnic del primer equip.

700 euros Alguns jugadors van pagar diners per jugar un únic partit amb l'Eldenc

Darrere de tot plegat, segons apunta el president del club, hi podria haver la màfia italiana. Nobile Capuani va contactar amb l'Eldenc al desembre, assegurant que ajudaria l'entitat amb diners i jugadors gràcies a la participació d'un fons d'inversió italià. Segons 'El Confidencial', darrere de tot hi hauria una organització liderada per Ércole di Nicola, un exjugador i exdirector esportiu italià que arrossega al seu país un llarg historial de delictes relacionats amb la compra de partits i les apostes il·legals. De fet, a territori espanyol, l'Eldenc no és el primer club amb el que han treballat. Abans van fer el mateix amb el Jumilla, on van deixar un deute de més de "200.000 euros", segons explica 'El Confidencial' abans d'arribar a Elda. Segons el president del club, ara s'han assabentat que hi ha jugadors que no tenen nivell per jugar a Segona B i que han pagat "fins a 700 euros" per jugar un partit amb l'Eldenc.

Des d'aquest dilluns, tot està en mans de la policia, que investiga els fets i que ja ha començat a fer les primeres detencions.

El Cornellà nega estar al cas del frau

"Si nosaltres estiguéssim al corrent i hi participéssim, per què contra nosaltres no ho van aconseguir?" Andrés Manzano Director general del Cornellà

Tant el president de l'Eldenc com el jugador Cheikh Saad ha explicat aquests dies que el primer partit en què creuen que els jugadors implicats van intentar arreglar el resultat va ser el que va disputar l'equip alacantí contra el Cornellà. I asseguren també que alguns dels jugadors del club català estaven al cas del frau. "Nosaltres ens hem reunit amb els capitans i l'entrenador i ens han dit que no estaven al corrent. A nivell de plantilla no hi ha res", explica el director general del Cornellà, Andrés Manzano. Des del club del Baix Llobregat, que està preparant un comunicat, indiquen que a nivell de club no sabien res i afegeixen: "Si nosaltres estiguéssim al corrent i hi participéssim, per què contra nosaltres no ho van aconseguir?", diu Manzano.

De fet, segons recorda Manzano, en aquell partit el Cornellà "va patir una bona estona" tot i que va acabar guanyant 3-1. "Ens van assenyalar dos penals, però això ho assenyala l'àrbitre. Quina culpa tenim nosaltres?", conclou el director general del Cornellà.