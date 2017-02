Balaídos, camp de maldecaps per a un Espanyol que mira a Europa

Aquest dimecres (21.30 h, BeIN LaLiga) l’Espanyol buscarà alguna cosa més que un triomf de prestigi a Balaídos, un camp maleït les últimes temporades per als blanc-i-blaus, que no hi guanyen des del 2007. La paraula Europa ja no és cap tabú entre els integrants del primer equip blanc-i-blau, que encaren una setmana molt exigent amb dos enfrontaments contra dos rivals, el Celta i el Vila-real, acostumats a viatjar més enllà de les pròpies fronteres.

“Ens hem convertit en un rival directe del Celta”, va advertir ahir el tècnic madrileny de l’Espanyol, que va puntualitzar que a principi de curs no ho eren. A la primera volta els de Vigo ja van demostrar de què eren capaços, amb dos gols en l’afegit que van fer emmudir Cornellà (0-2). Aquest dimecres no podrà comptar amb el porter Roberto Jiménez, de baixa per una capsulitis i una lesió en el tendó d'un dit de la mà esquerra.

L’enrabiada de Collet

Els d’ Eduardo Berizzo s’han convertit en un autèntic maldecap per a un Espanyol que en les seves últimes dues visites a Vigo hi ha perdut molt més que tres punts. El curs passat un solitari gol de Iago Aspas va costar el càrrec a Sergio González, a qui el club va considerar incapaç de reconduir una mala dinàmica. Un Espanyol pla i gris mai va fer la sensació de poder competir en un partit en què els gallecs es van quedar amb un home menys a l’inici de la represa.

L’any 2015 el Celta també va guanyar amb un expulsat. Era l’última jornada de Lliga i els gallecs no s’hi jugaven res. L’Espanyol, al contrari, somiava en una carambola que el portés a una setena posició -la mateixa que busca ara- que el conduís a Europa. Necessitava guanyar a Vigo i que es produís un triple empat a 52 punts amb l’Athletic i el Rayo. Les coses se li van posar aviat de cara quan, al minut 20, Sergio Álvarez va ser expulsat i un altre Sergio, García, va transformar un penal. Tot i jugar amb un home més durant gairebé tot el partit i fins i tot posar-se 1-2, l’Espanyol acabaria veient com el Celta remuntava el partit per acabar 3-2 i el condemnava a acomiadar-se de jugar a Europa. I com l’allunyava, a més, dels dos milions d’euros que li haurien correspost pels drets televisius. Finalment acabaria desè, fet que va fer esclatar l’aleshores president Joan Collet, enfadat per les maneres després d’una setmana farcida de rumors que apuntaven a la sortida del director esportiu, Òscar Perarnau, i del coordinador del futbol base, Jordi Lardín: “La derrota no entela la temporada, però estic calent i cabrejat per com hem perdut: jugant contra deu i que ens hagin marcat tres gols”.

El vent, però, ha canviat de sentit i un Espanyol més competitiu buscarà guanyar a Vigo deu anys després.