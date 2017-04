Baptistao surt al rescat de L'Espanyol més imprecís (0-1)

"Donar un pas endavant". Ho havia reclamat Quique Sánchez Flores amb insistència i l' Espanyol, sense fer mà de la seva millor versió, ha complert aquest matí –suant de valent– en anotar-se un partit totalment caòtic a Leganés (0-1). La baixa de Víctor Sánchez, sancionat, ha deixat l'equip sense eix de creació i, per tant, sense ordre més enllà de les pinzellades de qualitat de Gerard Moreno. Les possessions més llargues han estat dòcils, sempre lluny de l'àrea madrilenya i dels jugadors de la línia d'atac. En mirar de generar ocasions, els periquitos s'han dedicat a col·leccionar pèrdues de pilota, de tots els colors i a totes les zones del camp (han superat la centena, gairebé seixanta durant els primers quaranta-cinc minuts).

El Leganés, molt intens, ha viscut de la constant d'anades i tornades per apropar-se a la porteria de Diego López, molt exigit, pendent dels xuts de Gabriel Pires, les cabrioles d'Adrián Marín i Nabil El Zhar i els problemes per allunyar el perill de la seva defensa. Quique Sánchez Flores s'ha desesperat a la banda. El tècnic ha reclamant als seus futbolistes actitud defensiva i la pausa necessària per dibuixar les accions en transició, tret característic de la temporada i el seu recurs més letal.

Quan ha pogut córrer, el conjunt blanc-i-blau ha tingut dues bones situacions de Pablo Piatti, mal resoltes amb la seva cama dreta, una de Felipe Caicedo, novament molt gris, i la definitiva de Leo Baptistao. L'Espanyol porta setmanes demanant a crits els seus gols. El seu impacte s'entén més enllà dels seus números, de les estadístiques. Com un davanter d'equip gran, el brasiler, que ha estat 30 minuts sobre el terreny de joc, ha estat capaç de materialitzar l'última ocasió del partit, la més clara, l'única que ha tingut.

Recuperació de pilota, contra ben construïda, toc de vaselina i diana de molta personalitat per tancar el marcador. "Sabíem que seria complicat. He sortit amb moltes ganes, estava fresc i he tingut encert. Estic molt content. Ara hem de seguir, partit a partit. L'objectiu final quan acabi la temporada", ha comentat a peu de gespa l'ex de l'Atlètic de Madrid. El seu toc val un triomf a domicili que apropa els catalans a només 3 punts de les posicions d'Europa.