Confirmat: plens poders esportius per a Òscar Perarnau a l'Espanyol

Ja és oficial: l'Espanyol confirma el nomenament d’ Òscar Perarnau com a nou director general esportiu de l’entitat. Serà presentat aquest divendres a les 12:30 hores del migdia a l’Auditori de l’RCDE Stadium, amb la presència del president Chen Yansheng. Ja feia dies que s'especulava amb el retorn de l'exdirector esportiu i, ara, ja s'ha confirmat. Perarnau ocuparà un càrrec de nova creació en l’estructura executiva de l’entitat. Exercirà la direcció de l’Àrea Esportiva al complet, incloent sota la seva coordinació els següents departaments: Direcció Esportiva (primer equip i filial masculins), Secretaria Tècnica, Futbol Base Masculí, Escoles de Futbol i RCDE Academies, Futbol Femení i Àrea Mèdica.

Una de les peticions que feia Perarnau era que quedés ben definina la seva parcel·la de treball i l'Espanyol ho ha fet. Segons explica el club, "tots aquests departaments mantindran les seves direccions executives exercides pels professionals que les venien desenvolupant, que reportaran a la nova Direcció General Esportiva". "Al seu torn, Òscar Perarnau reportarà orgànicament a la comissió executiva i de supervisió del Consell d’Administració", afegeix el comunicat del club blanc-i-blau.

Perarnau s’incorporarà immediatament a la seva nova responsabilitat. "El Consell d’Administració es congratula de poder comptar de nou amb un professional valorat, que considera idoni per exercir el lideratge de l’evolució esportiva del nou projecte de l'Espanyol", s'especifica al text.

Els dubtes sobre com se solaparà la funció de Perarnau i Lardín ha quedat resolta en el mateix text. El Consell d’Administració ha fet oficial la renovació de Jordi Lardín com a director esportiu per a les properes tres temporades, fins al mes de juny del 2020. "D’aquesta manera, el club referma la seva confiança en Lardín i li reconeix la bona tasca desenvolupada". L’ex-jugador blanc-i-blau serà el responsable esportiu del primer equip i el filial masculins.

El president Chen Yansheng aprofitarà la presentació de Perarnau per exposar la nova estructura directiva i executiva del club.