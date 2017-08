Naldo: "Estic molt content i espero fer una bona temporada"

L'Espanyol ha presentat aquest dimecres Edinaldo Pereira da Silva, futbolista conegut com Naldo. "Estic molt content de ser aquí i espero fer una bona temporada. És important tenir un entrenador amb qui ja vaig treballar, però hi ha més coses que m'han fet fitxar per l'Espanyol", ha dit.

Jordi Lardín ha valorat que, amb Naldo inclòs, "el club té grans jugadors que han fet un esforç per ser a l'Espanyol". El director esportiu no ha tancat portes al mercat de fitxatges: "Fins al setembre el mercat està obert i, per tant, no tanquem cap opció".