Hernán Pérez renova amb l'Espanyol fins al 2020

L'Espanyol ha anunciat que renova fins al 2020 l'extrem Hernán Pérez, que aquest dimarts a la tarda signarà el seu nou contracte.

Al mes d'octubre, el club periquito va aconseguir la totalitat dels drets del jugador i va ser arran d'aquesta compra que es van començar les negociacions per renovar el jugador paraguaià.

L' Espanyol va incorporar Hernán Pérez el 2015. El jugador va arribar amb la carta de llibertat i, per tant, l'Espanyol no va haver de pagar res per ell.