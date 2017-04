L'Espanyol lluirà una publicitat especial contra el Barça

260x366 La samarreta de l'Espanyol / RCD ESPANYOL La samarreta de l'Espanyol / RCD ESPANYOL

L' Espanyol lluirà una publicitat diferent a l'habitual al pit de la seva samarreta de joc per al derbi contra el Barça. Es tracta d'烈焰 龙城, el nom d'un joc digital d'èxit que es comercialitza a la Xina per part de 2D MMORPG, empresa tecnològica participada per Rastar Group, el titular dels drets com a patrocinador principal del club blanc-i-blau.

烈焰 龙城 és un videojoc de rol multijugador massiu en línia que té com a objectiu transcendir als clàssics i que atreu pels seus excel·lents gràfics i els seus ajustos raonables. L'equip ja va lluir aquesta publicitat en fins a cinc partits d'aquest curs esportiu.

Rastar Group i el club segueixen innovant en l'explotació dels patrocinis amb la cessió temporal de l'espai a la samarreta de joc de l'equip bandera perico, com ja ha succeït amb èxit al llarg de la present i l'anterior temporada.