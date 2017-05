José Antonio Reyes no seguirà l’any vinent a l’Espanyol. El jugador andalús "no ha complert amb els requisits estipulats per allargar el seu contracte automàticament", segons ha informat el club i, per tant, tanca la seva etapa al conjunt periquito.

En els 21 partits de Lliga que ha jugat, Reyes ha marcat 3 gols, mentre que a la Copa ha marcat un gol contra l’Alcorcón.