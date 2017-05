Piatti: "Ha estat una de les millors temporades de la meva carrera"

Pablo Piatti ja no és un jugador cedit a l'Espanyol. El club blanc-i-blau ha fet efectiva la clàusula contractual que li permetia fitxar, a tots els efectes, l'extrem argentí, que estava cedit pel València. Per un total d'1,5 milions d'euros (200.000 dels quals es van pagar l'estiu passat, i els 1,2 milions restants es faran efectius ara), l'Espanyol s'ha vinculat amb Piatti fins al 30 de juny de 2020. Tindrà una clàusula de rescissió de 30 milions d'euros.

"He trobat un equip on des del principi em vaig sentir satisfet. Estic gaudint i vull aconseguir grans coses amb aquest equip", ha comentat l'extrem argentí en la presentació d'aquest acord. Per l'atacant, arribar a l'Espanyol ha suposat assolir "nous reptes" en la seva carrera, i ha qualificat el club blanc-i-blau com "un lloc idoni" on ha "gaudit molt".

Piatti, inclòs per la UEFA en el millor onze de la Lliga espanyola, ha estat l'únic jugador de la Lliga, a banda del trident del Barça, en aconseguir una doble figura en gols i assistències: 10 gols i 10 passades de gol al llarg del curs més prolífic de la seva carrera esportiva.

"En xifres, és una de les millors temporades de la meva carrera. En l'àmbit personal, em vaig proposar fer un gran any, he tingut molts al·licients per gaudir", ha assegurat l'argentí, que també ha apuntat que li falta una mica de "regularitat" per seguir mantenint aquest nivell competitiu de bons números. "Amb treball i sacrifici sé que pot ser la línia", ha afegit. Piatti també ha explicat que el València no l'ha trucat en tot el curs per demanar-li tornar al final d'aquesta temporada.

Piatti també ha celebrat que l'Espanyol estigui blindant la seva base amb la continuïtat d'altres pilars com Diego López: "La base està posada, és clau mantenir als millors jugadors. L'any vinent l'exigència serà major. Lluitarem per Europa, però serà difícil, ja que hi ha equips amb grans pressupostos". També l'ha elogiat el director esportiu, Jordi Lardín, que ha valorat com a "meravellosos" els números de Piatti, a qui també ha elogiat com a professional i com a persona: "Hem de gaudir d'ell, i el que li demanem en el futur és que faci el mateix que aquest any, que sigui un jugador important".

L'operació de Piatti se suma a la que l'Espanyol va tancar amb Diego López, de qui també va comprar la totalitat dels drets. El pròxim repte marcat pel tècnic Quique Sánchez Flores passa per retenir Diego Reyes, per qui aposten forts altres equips de la Lliga.