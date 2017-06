L’Espanyol torna a ser un club guanyador

"Els 10 anys de la final de Glasgow ens refresquen la memòria de la història d’aquest club, un que jo sempre he vist com a molt guanyador. Tot va encaminat a tornar a la normalitat", va exposar Quique Sánchez Flores abans del darrer partit del curs a Granada. Durant les dècades dels 50 i 70, l’Espanyol era un equip que tancava les temporades amb registres d’equips grans. Havia acostumat a la seva afició a comptar més triomfs que no pas empats o derrotes. Això ha passat en 17 dels 82 cursos que l’entitat ha disputat a Primera. L'últim, el que va tancar-se la setmana passada, un any on l’Espanyol ha registrat 15 victòries, 11 empats i 12 derrotes. Un curs amb més llums que ombres, desgranat en diferents claus.

Puntuació més alta en 12 anys

45 setmanes de treball i 205 sessions d’entrenament després, l’Espanyol firmava la major puntuació (56 punts) des del curs 2004-05, els 61 que va assolir amb Lotina. A més, feia vuit anys que el club no acabava vuitè. Els 30 punts de la segona volta, a més, suposen la segona millor marca de la seva història. El curs, però, es tanca amb dues cares desiguals: la irregularitat a casa i la fermesa a domicili. A Cornellà, l’Espanyol ha firmat enguany la tercera pitjor marca (29 punts, l’onzè de la Lliga) en els vuit anys de vida de l’estadi. Amb prou feines s’hi han sumat el 51% dels punts. Fora, en canvi, ha estat capaç de firmar la segona millor actuació de la seva història (27 punts, el sisè millor visitant de la Lliga), només superada pels 33 punts assolits amb Camacho el curs 1995-96 en una Lliga, això si, de 42 jornades. Recuperar l’efecte Cornellà, per tant, serà un dels grans reptes pel curs vinent.

Notable millora defensiva

Els 74 gols encaixats en Lliga el curs passat exigien una profunda remodelació de l’entramat defensiu. A l’estiu van arribar Diego López, David López i Diego Reyes, tres peces fonamentals per entendre un nou Espanyol que n’ha rebut 25 menys (49). Clau ha estat el creixement defensiu: en les primeres sis jornades es van rebre 14 gols, mentre que en les 32 restants, van ser 35. "L’inici de curs no em va agradar, va ser un moment per resetejar i reflexionar, ja que no havíem perdut en tota la temporada i vam haver de posar fre", va dir Quique. El porter gallec, ja en propietat blanc-i-blava, ha estat el quart porter que ha rebut menys gols del campionat (només superat per Oblak, Keylor i Ter Stegen), i el tercer amb millor percentatge (1,09 gols rebuts per duel, xifra que ningú a l’Espanyol aconseguia des del 2001 amb Juan Luis Mora (1,02). Diego López, a més, s’ha fet amb el rècord històric de l'Espanyol en Lliga de més minuts seguits imbatut (586), superant al seu actual entrenador de porters, Tommy N’Kono. Un èxit al qual han contribuït dos dels millors centrals de la Lliga, que només han rebut dues grogues en tot el curs. L’Espanyol, de fet, ha estat el tercer equip amb menys grogues (82, 2,16 per duel) i el segon amb menys vermelles (2) de tota la Lliga. David López, a banda d’erigir-se com un líder des de l’eix de la defensa, s’ha convertit en el segon jugador amb més recuperacions de Primera (372, una mitjana de 10,3 per duel). Diego Reyes és el vintè de la llista (293 recuperacions, 8,62 per duel). Si el club pot retenir al mexicà, tindrà parella de centrals titulars per anys.

Bon rendiment dels fitxatges i del planter

L’estiu passat va tancar-se amb 11 altes i 18 baixes, una profunda remodelació que, amb el temps, ha donat els seus fruits. Amb les excepcions de Demichelis, que va marxar al gener, Álvaro Vázquez, amb un rendiment escàs i pobre, i Roberto, eclipsat per Diego López, la resta d’incorporacions han jugat a un gran nivell. Des dels mencionats darrere, passant per Javi Fuego, indiscutible al mig, passant pel ja fitxat Piatti (únic jugador de la Lliga a banda del trident del Barça en firmar almenys 10 gols i 10 assistències), Jurado, Reyes (tot i la seva escassa participació, ha aportat minuts de qualitat), o Baptistão, a qui només les lesions han impedit mostrar més minuts de qualitat acompanyant a un Moreno en gran forma (13 gols). La feina feta per la direcció esportiva l’estiu passat, per tant, va ser prou bona. A tots ells se’ls han afegit quatre perles de l ’inesgotable planter de Sant Adrià, amb gran present i millor futur: Aarón, Roca, Navarro i Melendo. Quique hi ha apostat sense mirar l’edat, i tots ells, blindats pel club, estan encaminats a consolidar-se amb minuts al primer equip. El proper podria ser Pipa, que tindrà contracte amb el primer equip a partir del curs 18-19. L’únic però, que els ascensos dels quatre joves, que van pujar per tapar forats al primer equip, han debilitat un filial que, sense recanvis, ha acabat perdent la categoria.

La decepció per la Copa no resta il·lusió

En una temporada on mai es va parlar del descens, l’Espanyol va tenir opcions matemàtiques de lluitar per Europa fins la jornada 34. Les derrotes contra l’Atlètic, el Barça i, sobretot, a San Mamés, van impedir que la lluita per la setena plaça s’allargués fins al final. De totes formes, l’equip ha aconseguit, durant algunes fases del curs, satisfer un dels objectius de Quique. "Venim amb el compromís de fer quelcom especial amb el qual poder arribar a la grada. Volem arribar al cor dels aficionats, emocionar-los", va dir en la seva presentació, el juny passat. Exceptuant l’eliminació en la primera ronda de la Copa contra l’Alcorcón als penals, un autèntic pal, probablement la principal taca negra de la temporada, es podria dir que l’equip ha satisfet amb bona nota un primer curs de transició que ha marcat les bases del que ha de ser el futur. "Volem ser sòlids i tenir un equip capaç d’il·lusionar". Paraula de Quique.