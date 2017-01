Marc Navarro, el fitxatge hivernal que era a casa

“Estic molt content, encara no m’ho crec. He de donar gràcies a tots els que m’han donat suport”. Visiblement emocionat, Marc Navarro va descriure un debut somiat amb el primer equip espanyolista que difícilment oblidarà mai. Gol de bandera per rematar un triomf a casa. No ha sigut un any gens fàcil per al jove lateral del planter blanc-i-blau, que va començar el 2016 amb una lesió al lligament encreuat anterior de la cama dreta que el va obligar a perdre’s el tram final de la temporada passada. El quiròfan, però, no li va fer perdre el somriure a aquest corpulent lateral de 21 anys i 1,88 metres d’alçada. No va poder tornar als terrenys de joc fins vuit mesos després, a finals de setembre, però des d’aleshores no ha parat d’encadenar bones actuacions amb el filial de David Gallego. Una de les últimes va ser un doblet contra el Sabadell actuant d’extrem dret.

“El noi ha estat esplèndid. És un bon debut, sòlid, per a un jove ben considerat dins de la casa, que porta poc amb nosaltres, un mes, però que ha adquirit els conceptes de manera clara i ràpida”, va valorar-lo el tècnic del primer equip, Quique Sánchez Flores, que ja l’havia avisat a la xerrada prèvia que jugaria ell en cas que Víctor Sánchez -com va acabar passant- no superés l’escalfament. L’infortuni que va patir el veterà migcampista es va convertir en una immillorable oportunitat per al jove del planter, el quart a qui fa debutar Quique aquest curs després de Roca, Aarón i Melendo. I podria no ser l’últim. El preparador madrileny va procurar no excedir-se en els elogis, ja que considera que “debiliten, i els nois necessiten prudència i consolidar-ho tot”, però no va poder estar-se de reconèixer les qualitats d’un altre jove que vol tombar la porta del primer equip. “Té bon físic, bon cap, entén les coses bé i xuta amb duresa. Té moltes coses que hem d’intentar organitzar bé per fer-lo profitós per a l’equip”, afegia l’entrenador.

Amb un gran xut creuat enroscat, Navarro va emular el que va aconseguir Raúl Tamudo ara fa 20 anys, el 1997. L’exdavanter colomenc era, fins dissabte, l’últim jugador format al planter blanc-i-blau que s’estrenava amb gol en el debut en Lliga.

Davant del Granada, Navarro va aportar força seguretat defensiva, i encara que va arriscar poc en atac va saber aprofitar el carril dret per ajudar Hernán Pérez. No va desentonar i va presentar candidatura per al lateral dret. Acaba contracte a final d’aquest curs, però l’Espanyol té una opció per renovar-lo de manera unilateral sempre que sigui amb fitxa del primer equip. La direcció esportiva feia mesos que buscava un lateral dret, i ara, per accident, el pot haver trobat a casa.