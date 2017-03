Els gols de Moreno, amenaça periquita en el retorn a Vila-real

Quan aquesta tarda (18.30 h, BeIN LaLiga) Gerard Moreno torni a trepitjar el camp del Vila-real, el club que el va captar del Badalona el 2010 i amb el qual va debutar a Primera el 2014, el davanter de Santa Perpètua de Mogoda ja no serà aquell nen que es fixava en els moviments de Nilmar i Giuseppe Rossi, les dues referències en atac dels groguets quan va arribar al conjunt castellonenc. Capità improvisat de l’Espanyol en els últims set partits, s’ha convertit en indiscutible per a Quique Sánchez Flores i és el jugador amb més minuts de l’equip (2.290) i l’únic que ha participat en tots els partits de Lliga d’aquest curs. A Cornellà ha trobat la continuïtat que se li va resistir a Vila-real, club que encara posseeix el 50% dels seus drets i on no va passar de ser una peça complementària el curs 2013-2014.

Aquest any, però, el perpetuenc viu el seu millor curs en l’aspecte golejador. Dimecres, a Vigo, va situar-se com el segon millor golejador nacional amb 10 dianes (els mateixos que Sergi Enrich), només superat per Iago Aspas (14). Ja té galons, com corrobora Fran Escribá, tècnic del Vila-real: “És un jugador de pes en l’equip i el vestidor. A ell i a Caicedo ja els coneixem, hem d’estar-hi molt atents en tot moment”. El Vila-real, de fet, el va intentar repescar al gener, però ell té clar que vol seguir de blanc-i-blau. Com a groguet va firmar 19 gols en 53 partits, una xifra que està a punt d’igualar amb l’Espanyol (17 en 62 duels) aquest mateix curs. Si en les pròximes 13 jornades mantingués la mitjana de gols actual (0,4 gols per partit), culminaria la temporada amb 15 gols, un registre assolit per només 13 jugadors blanc-i-blaus al llarg de la història.

L’últim a arribar a aquesta xifra, de fet, va ser Raúl Tamudo, “un referent” per a Gerard quan era a les categories inferiors de l’Espanyol i que ara el té com a mentor a Sant Adrià, on fa de pont entre Quique i el seu cos tècnic i la plantilla. Gerard Moreno no es marca cap xifra golejadora, però la seva evolució fa presagiar que podria acostar-se als grans golejadors blanc-i-blaus. Tot i tenir lluny els 22 gols de José Juncosa i Rafa Marañón, els 21 de Julián Arcas o els 19 d’Ángel Calvo i Raúl Tamudo -més a tocar té els 14 gols de la temporada 2014-2015 d’un Sergio García amb qui coincidirà per primer cop el curs vinent-, no sembla impensable que ara o en el futur pugui entrar al podi de màxims golejadors espanyolistes en Lliga.

Així ho creu Quique Sánchez Flores, que el veu capaç d’anotar “una xifra de gols considerable”, tot i que prefereix no afegir-li una pressió innecessària: “A cadascú se li ha d’exigir el que pot. Aporta treball individual i col·lectiu”, va explicar ahir, abans de lloar el seu treball més enllà del gol: “Els equips que pretenen ser un bloc cal que tinguin aquest tipus de davanters, que corren i ajuden. Representa molt bé aquest tipus d’esperit que volem”. Moreno representa el prototip de davanter que agrada a Quique: sacrificat en les tasques defensives, mòbil en atac i capaç de jugar en punta o per darrere d’un davanter referència. El perpetuenc, al seu torn, s’ha vist afavorit per l’entrada del nou cos tècnic i, tal com va assegurar en una entrevista amb l’ARA, ara juga “amb més confiança, gaudint en cada partit”. A l’Estadi de la Ceràmica ja coneixen la principal amenaça periquita.