Nou patrocinador per a la samarreta de l'Espanyol

L’Espanyol va anunciar l’acord per lluir una nova publicitat a la samarreta del primer equip, l’empresa InnJoo, una marca proveïdora de dispositius intel·ligents i serveis de software, que apareixerà a la part posterior de les samarretes oficials del primer equip al costat dels dorsals dels jugadors. De moment, l’acord és únicament fins al final d’aquesta temporada i serà vigent ja a partir del partit de Lliga d’aquest dissabte contra l’Alabès. De tota manera, tant l’Espanyol com InnJoo, que va néixer el 2014 i distribueix els seus productes a 30 països, preveuen la possibilitat d’allargar el vincle en el futur. El director general d’InnJoo a Espanya, Conrado Vázquez, va afirmar ahir: “Identificar-nos amb aquest club ha sigut un dels principals motius pels quals s’ha arribat a aquesta decisió, amb la qual les dues parts sortim guanyadores”.

Reyes i Fuego, en solitari

A nivell esportiu, Quique Sánchez Flores prepara el partit de demà recuperant Gerard Moreno, que ja ha complert el cicle de targetes després de ser baixa a Bilbao. Ara, l’equip català també pateix baixes, com Javi Fuego, que no podrà jugar contra l’Alabès per sanció, i José Antonio Reyes, encara recuperant-se de la tendinitis rotular al genoll dret. Tots dos van exercitar-se ahir a la Ciutat Esportiva Dani Jarque separats dels seus companys.