Piatti i Víctor Sánchez, baixes d’un Espanyol ambiciós

L’Espanyol tindrà les baixes de Pablo Piatti i Víctor Sánchez per al partit de divendres contra la Reial Societat. L’argentí es va fer una fissura al crani en el partit contra el Màlaga del cap de setmana passat després de rebre un cop i els exàmens que li han fet els neuròlegs i otorrinos han aconsellat que s’exerciti a un ritme més baix durant uns dies.

Segons va informar ahir el club blanc-i-blau, d’aquí una setmana el jugador haurà de passar més proves per avaluar la seva evolució i concretar el temps que haurà d’estar de baixa. En el cas de Víctor Sánchez, arrossega problemes al bessó de la cama dreta que no li permeten estar al cent per cent de cara al duel contra la Reial Societat. Qui encara no està descartat, en canvi, és el senegalès Pape Diop, que en funció de l’evolució dels pròxims dos dies podria entrar a la llista de Quique Sánchez Flores. Víctor Álvarez i David López, per la seva banda, arrosseguen sobrecàrregues de l’últim partit en terres andaluses, però no haurien de tenir cap problema per rebre la Reial Societat.

Precisament, el migcampista David López va ser l’encarregat de llançar el missatge d’optimisme i va assegurar que l’Espanyol lluitarà “fins al final” per entrar a Europa l’any que ve. “No ens quedarem amb els braços creuats quan ens hàgim salvat”, va sentenciar el jugador de Sant Cugat.