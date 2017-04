Quique Sánchez Flores: "Aquest any arribem amb més garanties que els anteriors al derbi"

El tècnic espanyolista Quique Sánchez Flores té clar que, malgrat que el seu equip estigui pràcticament descartat per la lluita europea, encara té reptes per endavant en aquest tram final de curs. Un d'ells, probablement el principal, donar una gran satisfacció a la seva afició amb un bon resultat al derbi que volen guanyar: "Aquest any és possible, estem més a prop d'afrontar-lo amb garanties que altres anys".

Quique ha deixat clar que vol "un equip valent, però no inconscient" que intenti minimitzar els errors davant d'un rival "que els aprofitarà". "No tenim cap por. Cal tenir precaució, però tampoc vull que el partit estigui en braços del rival", ha comentat. El preparador madrileny s'ha mostrat convençut que hi haurà una entrada "que superarà la del dia de l'Atlètic, i que creixerà mentre l'afició vegi als seus deixar-se la pell, lluitant i volent créixer. Volem una festa periquita abans del partit".

L'entrenador de l'Espanyol també ha advertit que caldrà " controlar les emocions" per seguir creixent, i ha puntualitzat que, al no tenir cap altre objectiu a la classificació, hi posaran molta il·lusió per l'afició. Preguntat sobre el fet que no han fet fotografia prèvia del partit amb Luis Enrique, s'ha tornat a mostrar irònic: "No hi ha hagut temps, i el temps lliure que tinc el dedico més al llibre que estic llegint: 'El payaso que hay en ti'".

Quique no ha volgut donar pistes sobre l'estat d' Aarón, que fins aquesta tarda no se sabrà si és o no a la llista de convocats definitiva. El lateral arrossega unes molèsties físiques del partit contra l'Sporting, però aquest divendres ha entrenat amb el grup. Qui no està encara per jugar 90 minuts és Baptistao: "Encara no està per tot el partit, escollirem bé els minuts i la part on volem que jugui per tenir-lo en el millor moment del partit possible".