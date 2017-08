Riviera Maya serà el patrocinador principal de l'Espanyol sis temporades a canvi de 12 milions

Riviera Maya serà el patrocinador principal de l'Espanyol les pròximes sis temporades, fins a l'estiu del 2023. En aquest acord, vigent des d'aquest divendres, l'estat mexicà de Quintana Roo pagarà uns 12 milions d'euros –una quantitat fixa de dos milions per temporada i uns variables que la poden fer créixer en funció dels objectius complerts– per ampliar un vincle que els uneix amb el club des del 2011, any en què van començar a publicitar la marca Cancun a la part frontal de la samarreta –ho van fer fins al 2014, quan va passar a ser Power8, i des d'aleshores havien tingut un espai a la màniga–. Aquest cop serà Riviera Maya, la marca explotada, i ho faran a partir del gener del 2018.

Es tracta d'una nova etapa en la relació comercial que uneix, des de fa sis anys, el govern de Quintana Roo i les marques de les seves destinacions turístiques amb el club blanc-i-blau. El director de Promoció Turística de la Riviera Maya, Darío Flota, i el conseller delegat del club blanc-i-blau, Ramon Robert, han signat aquest divendres aquest important i ambiciós contracte de patrocini, que estableix una gran fita per a ambdues parts.

L'acord de patrocini principal contempla la projecció de la marca Riviera Maya en els suports i espais publicitaris més rellevants del club, com els terrenys de joc i d'entrenament del RCDE Stadium i la Ciutat Esportiva Dani Jarque, els mitjans i canals de comunicació 'online' de l'entitat o el frontal de la samarreta de joc del primer equip masculí. En el cas concret del patrocini principal a la samarreta, l'acord preveu que la marca Riviera Maya es mostrarà a partir del mes de gener del 2018.