Salva Sevilla recupera la posició i la confiança

Salva Sevilla es va convertir aquest divendres en una de les sorpreses en l'onze titular de l'Espanyol contra el Deportivo. El jugador andalús va tornar a la seva posició natural al camp i va completar un bon partit, fet que li va valer els elogis dels companys i de l'entrenador Quique Sánchez Flores. "Estic content perquè feia molt de temps que no podia participar d'aquesta manera. Els futbolistes sempre volem estar a punt, ajudar i jugar. Sempre he dit que el més important és l'equip i no jo. L'únic que lamento és que no vam poder sumar els tres punts", va comentar.

"Vaig jugar a la meva posició natural, on més còmode em sento i la que millor s'adapta a les meves característiques", va opinar el futbolista de l'equip blanc-i-blau. "El tècnic va parlar amb mi abans de començar el partit i em van arribar les coses que em va dir. Vaig sortir amb molta confiança, sabent que ell també la tenia en la meva feina. Jo em limito a treballar. En els dos anys i mig que fa que sóc aquí he treballat en silenci cada dia, tractant de ser professional i esperant la decisió de l'entrenador", va dir el migcampista.

"Vam fer un bon partit i vam tenir ocasions claríssimes, encara que quan ens van marcar vam perdre una mica la concentració", va afegir el futbolista de l'Espanyol, que ja té 23 punts. Salva Sevilla acaba contracte el 30 de juny i no sap quin serà el seu futur. "No perdo el temps en aquestes coses, ara mateix", va sentenciar.