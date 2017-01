Víctor Sánchez: "M'imagino acabant la meva carrera a l'Espanyol"

Després de confirmar el seu acord de renovació amb l'Espanyol fins al 2021, Víctor Sánchez ha comparegut aquest migdia a Cornellà. "Estic molt content. M'imagino acabant la meva carrera a l'Espanyol. Soc feliç i també ho és la meva família. M'hi sento còmode i estimat", ha comentat el migcampista periquito. El capità, que aquesta temporada s'està reciclant al lateral dret, creu que l'equip està fent "les coses bé per arribar a l'objectiu d'anar a Europa".

El director esportiu, Jordi Lardín, ha elogiat l'acord de renovació amb Víctor Sánchez, de qui diu que "és un exemple per als que pugen de la base, un exemple d'implicació perquè aprenguin com se sua la samarreta".

Caicedo segueix buscant una sortida

D'un que s'imagina "molts anys més a l'Espanyol", a un que té les hores comptades al club. És el cas de Felipe Caicedo, que segueix negociant la seva sortida. Aquest divendres, el seu representant, Paco Durán, s'ha reunit a la Ciutat Esportiva Dani Jarque amb Lardín –abans d'anar a Cornellà– per tractar la seva situació.

L'equatorià, que porta dues setmanes al marge del grup per un virus, té una proposta del Vila-real, que el vol en cas que el brasiler Pato acabi sortint del club castellonenc. Caicedo ha perdut enguany la titularitat, i a finals d'estiu ja va intentar forçar la sortida. Les dues parts tenen ara 5 dies per trobar una solució. En cas que marxi, l'opció més "probable" -com la va qualificar el tècnic, Quique Sánchez Flores- seria que Sergio García fos l'escollit per suplir la baixa del davanter sud-americà.